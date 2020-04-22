ANTALYA Büyükşehir Bandosu 23 Nisan coşkusu yaşatıyor Büyükşehir Bandosu 23 Nisan coşkusu yaşatıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), TBMM'nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde konser verdi.

Büyükşehir Bandosu 23 Nisan coşkusu yaşatıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), TBMM'nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde konser verdi. Başkan Muhittin Böcek'in de izlediği etkinlik sonrası orkestra, konser vereceği mahallelere alkışlarla uğurlandı.

ABBO, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. TBMM'nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gezici otobüsle Antalya'nın dört bir köşesinde konserler veren ABBO, büyük ilgi görüyor.

BAŞKAN BÖCEK DE KONSERİ İZLEDİ

Büyükşehir Belediyesi önüne park eden ABBO, bu kez belediye personeli ve vatandaşlar için konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de izlediği konserde, büyük coşku yaşandı. Başkan Böcek ve belediye personeli ellerinde Türk bayrakları ile heyecanla konsere eşlik etti. Konserin ardından ABBO, Başkan Böcek ve personel tarafından konser vereceği mahallelere alkışlarla uğurlandı.

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Büyükşehir'in ardından 100. Yıl Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Fabrikalar Mahallesi Sahil Güvenlik Lojmanları ve Döşemealtı'nda mini konserler vererek Antalyalılara 23 Nisan coşkusu yaşattı. Antalyalılar, konsere balkon ve pencerelerinden eşlik ederek, moral buldu.

Kaynak: DHA