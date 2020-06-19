ANTALYA Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da

Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'daAvrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla 50 ülkenin büyükelçisini...

19.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:23

Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla 50 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basın mensuplarını Antalya'ya getirdi.

Türkiye'ye en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basın mensupları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daveti üzerine iki günlük program için turizm kenti Antalya'ya geldi. Büyükelçiler ve uluslararası ile ulusal basın mensuplarının da katıldığı program Fraport-TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda başladı. Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde hem gazetecilere hem de büyükelçilere Fraport-TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol tarafından, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları başta olmak üzere alınan önlem ve uygulamaların tanıtımı yerinde yapıldı.

İlk vakalar görüldüğü andan itibaren önlemlerin alınmaya başlandığını ve ilk sertifikayı alan havalimanları arasında olduklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, gelinen noktada uluslararası standartların da üzerinde önlemler alındığını anlattı. Türkiye'deki havalimanları olarak da çok üst düzeyde önlem alındığını belirten Varol, şunları söyledi:

'Ama burada önemli olan bunu iyi anlatabilmekti. Çünkü sezon başladı ve uluslararası uçuşlar da yavaş yavaş başladı. Bazı ülkelerin soru işaretleri oldu, 'Acaba Türkiye'ye bu noktada uçulur mu' diye. Bakanlığımızın çok güzel, doğru bir girişimi oldu. Gelecek turistlere havalimanına indiğinden itibaren bütün süreçlerde güvenli turizmle ilgili ciddi bir atılım oldu. Bugün burada uluslararası ve ulusal basına tekrar anlatmak istedik, 'Türkiye'deki havalimanlarında en üst düzeyde önlemler alınmıştır, sizler gönül rahatlığıyla Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz' mesajı vermek istiyoruz."

Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin olmazsa olmaz üç temel olduğunu kaydeden Varol, 'Bunların yanında havalandırma sistemindeki değişiklik. Tamamen taze hava kullanımına yönelik düzenleme yaptık. Özel ekipler kurduk ve sosyal mesafeyi yeri geldiğinde yolcuya birebir anlatması için, yanlış anlamalara sebep vermemek için de bunu maskotlarımızla yapıyoruz. Böyle farklı yöntemlerle havalimanını en güvenilir bölge yapmak çok büyük çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin uçmak için en güvenilir ülkelerden biri olduğunu burada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tanıtım etkinliğinde büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklardan, havalimanına, otellerden, sahillere, havuzlara kadar her aşamasında deneyimleyecek ve görüntüleme imkanı bulacak.

ANTALYA Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: ANTALYA Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:24:42. #1.15#
title