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Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım yapılacak

Antalya, Burdur ve Isparta'da kesintisiz enerji için 2013-2019 yılları arasında 1 milyar 320 milyon TL'lik yatırım yapan AEDAŞ, 2020 yılında hizmet bölgesine 343 milyon TL yatırım yapacak.

Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım yapılacak
21.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:33

Antalya, Burdur ve Isparta'da kesintisiz enerji için 2013-2019 yılları arasında 1 milyar 320 milyon TL'lik yatırım yapan AEDAŞ, 2020 yılında hizmet bölgesine 343 milyon TL yatırım yapacak. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "2020 tüm dünya için farklı bir dönem oldu. Bu dönemde elimizden geldiğince yatırımlarımıza da devam ettik. Normalleşme adımlarının ardından çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, (AEDAŞ), Kovid-19 pandemisi sürecinde yatırımlarına devam etti. 1 Haziran'da Türkiye genelinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte 2020 yılı için planladığı yatırımlara da hız veren AEDAŞ, yıl içinde hizmet bölgesine 343 milyon TL'lik yatırım yapacak.

"Şebekeye yapılan yatırımların payı yüzde 75'i buldu"

2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra 2019'a kadar bölgeye 1 milyar 320 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Bu yatırımların yaklaşık yüzde 75'i şebekeye yönelik olarak yeni trafo tesisi, ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması, enerji nakil hattı gibi yatırımlardan oluştu. Yaklaşık yüzde 13'lük kısmı ise SCADA, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi teknoloji alanlarını içeriyor. AEDAŞ olarak 2013 yılından bu yana Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yatırım yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak tamamladık" dedi.

"Arıza sayı ve süreleri düşüyor"

AEDAŞ'ın 2013-2019 yılları arasında yaptığı yatırımların arıza sayısı ve süresinde de önemli düşüşler sağladığını kaydeden Müdüroğlu, "2013-2019 arasında arıza sayısında yüzde 78, arıza sürelerinde de yüzde 71 iyileşme sağladık. 2020 yılında da arıza sayı ve süreleri bir önceki yıla oranla ciddi bir şekilde düştü" ifadesini kullandı.

2020 yılında hizmet verdikleri bölgeye toplam 343 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını kaydeden Müdüroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"2020 tüm dünya için farklı bir dönem oldu. Biz, bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için tüm önlemleri alarak kesintisiz enerji için yine sahadaydık. Bu dönemde elimizden geldiğince yatırımlarımıza da devam ettik. Normalleşme adımlarının ardından çalışmalarımıza hız verdik. Bu sırada müşterilerimizin daha az etkilenmesi için yatırım çalışmalarımızı gece de sürdürüp planlı kesintileri elektriğe en az ihtiyaç duyulan saatlerde yapmaya özen gösteriyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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