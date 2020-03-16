Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı
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Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

16.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:54
Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla genelinde yarın sabahtan itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına öngörülüyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise 100 kilometreyi bulabileceği bildirildi.

Çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Denizde de fırtına uyarısı

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde de fırtına uyarısı yapıldı.

Denizciler ve balıkçıların, 19 Mart saat 06.00'ya kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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