Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı
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Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı

Antalya, Burdur, Isparta esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanları düzenledikleri eş zamanlı toplantıyla esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden
20.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:44

Antalya, Burdur, Isparta esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanları düzenledikleri eş zamanlı toplantıyla esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi hizmet binasında, yaptığı açıklamada, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hastalığın hem yerelde hem de dünya ölçeğinde yatırımı, ticareti ve üretimi sekteye uğrattığını belirten Sipahi, bu süreçte açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle kendilerine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükumete teşekkür ettiklerini bildirdi.

Sipahi, sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Vatandaşlara esnafa sahip çıkma çağrısında bulunduklarını dile getiren Sipahi, şöyle konuştu:

"İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Yerel esnaftan alışveriş paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür. Tüm millet el ele vererek bu günleri de elbette atlatacağız. Karanlığın sonundaki ışık görünmüştür. Halkımızın da esnafına vereceği destekle daha iyi fırsatların doğacağına, yeniden üretmeye, ticaretimizi artırmaya başlayacağımıza, pandemi sürecinden ekonomisi güçlü bir ülke olarak çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Üç ilimizde aynı anda başlattığımız 'Esnafına sahip çık' çağrımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Toplantıya, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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