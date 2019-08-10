ANTALYA BU HAVUZDA ZİYARETÇİLER KENDİNİ 'KRAL' GİBİ HİSSEDİYOR

10.08.2019 12:18

Antalya'nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi'ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor. Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 4 ile 1,5 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri büyülüyor. 'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Son yıllarda bölgeye ilginin çok arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en tercih edilir rotalar arasında yer aldığını söyledi. Yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Gök, bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Gök, 'Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kısa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz dedi.

Kaynak: DHA