ANTALYA Bu da koronavirüs kokteyli
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ANTALYA Bu da koronavirüs kokteyli

Bu da koronavirüs kokteyliANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir vitamin bar, 30 farklı meyve sebzenin karışımından elde edilen kokteyle 'koronavirüs' adını verdi.

16.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:51

Bu da koronavirüs kokteyli

ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir vitamin bar, 30 farklı meyve sebzenin karışımından elde edilen kokteyle 'koronavirüs' adını verdi. Bağışıklık sistemini güçlü tutan kokteylin tadına bakanlar ise tam not verdi.

Tarihi Kaleiçi'nin girişinde hizmet veren ve otobüs görünümüyle dikkati çeken vitamin barda; portakal, nar, havuç, limon ve greyfurt başta olmak çeşitli meyve suları satılıyor. Özellikle tarihi semti gezmeye gelen turistler, tropik meyvelerden elde edilen karışımlarla 300'e yakın kokteyli tatma imkanı buluyor. İşletme sahibi Nazmi Bildik, koronavirüs salgınının ardından vitamini yüksek, enerji deposu kokteyller hazırlamaya başladı. Son olarak 'koronavirüs' adını verdiği karışımı müşterilerine sunan Bildik, yerli ve yabancı turistlerden yoğun talep gördü.

Ananas, karpuz, kavun, portakal, greyfurt, limon, elma, Hindistan cevizi suyu, havuç, nane, zencefil, maydanoz, salatalık, domates suyu, yarım karpuz içine hazırlanan koronavirüs kokteylindeki meyve ve sebzelerden bazıları. Bu ürünler, süt ve bal ile birlikte mikserden geçirilerek soğuk olarak servis ediliyor. Kokteylin 4 kişiliği 50 liradan satılıyor.

"Koronavirüs ile mücadeleyi her alanda yapıyoruz" diyen işletmeci Bildik, "Sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra uzmanlar sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Ben de vitamin bar işletmecisi olarak koronavirüs kokteylini hazırladım. Oldukça güzel oldu. Tadına bakanlar çok beğeniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, insana zindelik veren bir karışım oldu" ifadelerini kullandı.

Arkadaş gurubuyla birlikte Kaleiçi'nde yürüyüşe çıkan İbrahim Bilgin, bu tür içeceklerin koronavirüs döneminde oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Bilgin, "İçinde 30 farklı meyve ve sebzenin karışımıyla yapılmış. Tadı mükemmel" dedi.

Koronavirüs kokteylinin tadını çok beğendiğini söyleyen Nur Yücel ise "Bu virüsten korunmak için bu tür sağlıklı beslenme çok önemli. Vitamin bakımından çok zengin bir kokteyl. Koronavirüs bağışıklığı güçlü insanlara zarar veremiyor. Bu nedenle bu içecek olarak tercih edilebilir" diye konuştu.

ANTALYA Bu da koronavirüs kokteyli

Kaynak: DHA

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