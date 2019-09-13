Antalya boşanmak isteyen karısını 15 yerinden bıçakladı

13.09.2019 11:36

Boşanmak isteyen karısını 15 yerinden bıçakladı

Antalya'da Nizamettin S. (54), kendinden boşanmak isteyen Ayşe S.'yi (50) evinin önünde servis beklerken 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. ameliyata alındı. Çalılık alanda saklanan Nizamettin S. polis tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Muş'tan Antalya'ya gelen ve geceyi boşanma aşamasında olduğu Ayşe S.'nin evinin yakınında bulunan parkta geçiren Nizamettin S., sabah erken saatlerde evin önüne geldi. Burada servis bekleyen eşini gören Nizamettin S., önce tartakladığı Ayşe S.'yi 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyata alındı.

Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan Nizamettin S., bir sitenin önünde elini yıkadıktan sonra çalılık alana kaçıp saklandı. Vatandaşların yardımıyla Nizamettin S.'nin saklandığı yeri tespit eden polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Doktor kontrolünden geçirilen Nizamettin S., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muş'ta camcılık yapan Nizamettin S.'nin eşinden bir süredir ayrı yaşadığı, kendisine verilen uzaklaştırma kararının yeni sona erdiği ortaya çıktı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA