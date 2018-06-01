Genç Kızların Yanına Yaklaşıp Cinsel Organın Gösteren Sapık Yakalandı
Antalya'da kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösteren sapık, kurulan özel ekip tarafından yakalandı.
Antalya'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösteren M.Ü. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü.'nün benzer olaylardan 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
POLİS YAKALAMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURDU
Geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.
EVİNDE YAKALANDI
Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından dün saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Otelde aşçılık yapan evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.
Sorgusunun ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü., emniyetten çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.Ü.'den 9 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.
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Başkasinin yumrugunu yemeyen kendi yumrugunu balyoz sanirmiş, bu arkadaşi icerde ziyaret edicemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sağda solda gördüğünüz veya tanıdığınız bir çok kişinin durumu patolojik. ortaya çıkması için biraz zaman gerekli. . sonra şaşırıyoruz. adam evli kız çoçuk sahibi, bir otelde ahçı. . . motorda giderken şeyini göstermekten zerre kadar utanmıyor, rezil olaktan korkmuyor. allah bizi ilah etsin. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kesecen nokta bir daha gösteremez..Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Antalya adanayi geçti malesef :Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Genelde akli dengesi bozuk olanlar yapiyorCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır