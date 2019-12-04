: Antalya bisikletçilerden 'yol' eylemi

04.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00

Bisikletçilerden 'yol' eylemi

Antalya'da yüzlerce bisikletli, kent merkezindeki bazı bisiklet yollarının kaldırılmasını protesto için pedal çevirdi.

Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, kent merkezindeki bazı bisiklet yollarının kaldırılmasını protesto etti. Konyaaltı Caddesi Türkan Saylan Meydanı'nda toplanan bisikletliler, buradan çıkış yaparak Teomanpaşa, Milli Egemenlik ve Atatürk caddelerinde kaldırılan bisiklet yollarında pedal çevirdi. Grup, 10 kilometrelik tur boyunca düdük çalıp tempo tuttu. Bisiklet sürücüleri yollarının kaldırıldığı caddelerde araç trafiğini kapatarak ilerledi.

Antalya Bisiklet Sevenler Grubu yöneticilerinden Alpaslan Coşkunoğlu, bisiklet yollarının kaldırılmasının ardından o yolu kullanan birçok bisikletlinin hayati tehlikesinin arttığını söyledi. Coşkunoğlu, Bisiklet yolları zaten yeterli değil. Bu durumda olanı kaldırmak, yerine alternatif güzergahlar belirlememek son derece yanlış. Kaldırılan bisiklet yollarını araç sürücüleri otopark olarak kullanıyor. Düşünüldüğü gibi araç trafik yoğunluğu azalmadı. Acil yeni bisiklet yolları yapılmasını istiyoruz. Turizmin başkentine yakışır şekilde bisiklet yolları istiyoruz dedi.

Grup üyeleri, yeni yollar yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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