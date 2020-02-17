Antalya Bisiklet Turu'nda hedef, daha başarılı bir organizasyon

17.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:12

Bu yıl 3. kez düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) proje direktörü Haluk Özsevim, organizasyon vasıtasıyla kenti bisiklet turizmi için de bir tatil noktası yapmak istediklerini belirtti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu, 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Turun proje direktörü Haluk Özsevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilginin çok yüksek olduğunu kaydederek, "80'e yakın ülke başvurdu. 23 ülkeden kayıtları kabul ettik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Son gün amatörlere yönelik bir yarışımız olacak. Bu sene ayrıca Antalya Valiliğinin önderliğinde kentteki sivil toplum örgütleriyle birlikte 'Kadına şiddete hayır!' demek için kısa bir farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya bu işi sahiplendi. Planlarımızı düşündüğümüz seviyede yürütüyoruz. Antalya'yı bisiklet turizmi destinasyonu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

İlk iki sene başarılı organizasyonlara imza attıklarını aktaran Özsevim, "Tour of Antalya, 4 günlük bir yol etabı. Bu sene çok iddialı ve güzel parkurlar düzenledik. Birinci gün parkurumuz Antalya Yat Limanı'ndan başlayacak. Kentin doğal güzelliklerini gezdikten sonra tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda bitireceğiz. İkinci gün efsane bir etap var. İddia ediyorum, dünya klasmanında ses getirecek bir etap olacak. Kemer'den başlayacağız. Takımlar Kumluca bölgesine giderek Olympos'ta inanılmaz bir tırmanma yapacaklar ve yine Cumhuriyet Meydanı'na gelecekler. Üçüncü gün yine bir efsane, Aspendos-Termessos etabı var. Termessos finişi bu yarışın standardı haline gelecek. Dördüncü gün ise Side ve Manavgat'tan Antalya'ya finiş yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Antalya'da güzel bir rol model var"

Haluk Özsevim, Antalya'da hem devlet kurumlarının hem de özel sektörün ortak bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Üç yıl önce yaptıkları planları hayata geçirdiklerinin altını çizen Özsevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da güzel bir rol model var. Sayın Vali Münir Karaloğlu'nun önderliğinde turizmciler ile 3 yıl önce yaptığımız planlamayı, adım adım uyguluyoruz. Antalya'da şu anda 50'ye yakın bisiklet takımı kamp yapıyor. Asıl amacımız da bisiklet takımlarını ve amatör bisikletçileri Antalya'ya ve Türkiye'ye getirmek. Bisiklet turizmiyle ilgili dünyada ciddi bir rakam dönüyor. Bizim de bu rakamdan bir pay almamız gerekiyor. Turizmde kış dönemlerini doldurmamız lazım. Biz bunu Antalya'da golf ve futbol ile başardık. Bunların yanına inşallah bisikleti de ekleyeceğiz. Başta Sayın Valimiz Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile sponsorlarımızın inanılmaz desteği var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bir birliktelik harekatı oldu. Anadolu'ya örnek olması gereken bir rol model. Özel sektör, kurumlar ve devlet el ele vererek büyük bir organizasyona imza atıyoruz."

"Önümüzdeki sene uluslararası naklen yayına gireceğiz"

Antalya Bisiklet Turu'nun tek eksiğinin uluslararası naklen yayın olduğunu belirten Haluk Özsevim, "Bu yarışta dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz. Geçen sene yarışın imza törenini bir akvaryumun içinde yapmıştık. Yine büyük sürprizlerimiz olacak. Bu senenin teması, Antalya'nın doğal güzellikleri. Çok keyifli etaplardan ve efsane doğal güzelliklerden geçecekler. Bu organizasyonun bir tek eksiği kaldı. İnşallah önümüzdeki sene uluslararası naklen yayına da gireceğiz. Antalya halkı bu işi sahiplendi. Önümüzdeki iki yıl içinde 2.1 klasmanında dünyanın en iyi organizasyonlarından birini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"Antalya'nın en güçlü turizm firmalarını bir araya getirmeyi başardık." ifadelerini kullanan Özsevim, "Corendon Airlines, Diana Travel, Paloma Otelleri ve Antalya Havalimanı. Bir de bu işin asıl kahramanlarından Barut ailesi ve Akra Otelleri. Çok kaliteli bir kurumsal kimlik oluşturduk. Herkes bu yarışın içinde olmayı istiyor. Gran Fondo yarışının da ana sponsoru AG Tohum. AG Tohum bir tarım firması. Bu da cidden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Antalyalıları organizasyona davet eden Özsevim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takvimin geç açıklanması sebebiyle, çok iyi 4 takım tura katılmak istemesine rağmen gelemedi. Önümüzdeki sene bu takımların sayısını arttıracağız. Çok daha kaliteli sporcuları getireceğiz. Yarışın kalitesini sportif anlamda da arttıracağız. Amacımız ülkemizin tanıtımı ve bu işten gelir elde etmesi. Naklen yayınlara girdiğimiz zaman, ülkemizi istediğimiz gibi tanıtıyoruz. Devletimiz de bu işi destekliyor. Başaracağımızdan eminim. Biz bisikletseverlere ve Antalyalılara 4 gün boyunca bir festival yaşatacağız. Özellikle pazar günü yapılacak farkındalık sürüşüne bütün Antalyalıları bekliyoruz. Bütün Antalyalıları bu keyifli yarışı izlemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA