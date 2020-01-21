Antalya Bisiklet Turu'nda 22 ülkeden sporcular yarışacak

21.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:00

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) 22 ülkeden 162 sporcu yarışacak.

Organizasyonun genel direktörü Aydın Ayhan Güney, yaptığı açıklamada, yarışların 20-23 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Antalya Bisiklet Turu'nda 22 ülkeden 27 takım ve 162 bisikletçinin yer alacağını aktaran Güney, dört günde sporcuların 546 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.

Yarışların Antalya, Kemer-Antalya, Aspendos-Termessos ve Side-Antalya etaplarından oluştuğunu anlatan Güney, "Antalya Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği değil. Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Antalya'nın dünya genelindeki tanıtımında katkısı bulunan bir organizasyon düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA