ANTALYA Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktı

Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktıANTALYA'da yaşayan Şahinde Avcı (76), eşiyle birlikte para biriktirerek, aldığı evini otizmli çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladı.

28.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:35

Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktı

ANTALYA'da yaşayan Şahinde Avcı (76), eşiyle birlikte para biriktirerek, aldığı evini otizmli çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladı. Avcı, 4 çocuğunun da maddi durumunun iyi olduğunu, bu nedenle evi miras bırakmayı değil bağışlamayı tercih ettiğini söyledi.

Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahinde Avcı, 24 yıl önce, eşi ve kendisinin birikimleriyle arazi aldı. Bir süre sonra araziyi müteahhide veren Avcı çiftine 2 daire düştü. Avcı ailesi, 24 yıl boyunca bu evde oturdu. Avcı, 5 yıl önce eşini kaybettiği günden bu yana tek başına yaşadığı evini bağışlamaya karar verdi.

Kızı aracılığıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ulaşan Şahinde Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik evini derneğe bağışlamak istediğini söyledi. Avcı, tek şartının ise evde kendisinin ölene kadar oturması, öldükten sonra ise satılarak engelli çocukların eğitimi için kullanılması olduğunu söyledi. Tapuda yapılan devir işlemlerinin ardından Avcı, birikimleriyle aldığı evini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne bağışladı.

Evi çocukların eğitimi için bağışlaması dolayısıyla çok mutlu olduğu söyleyen Şahinde Avcı, "Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum" dedi.

Yaşlı kadının en küçük kızı Hatice Avcı ise "Annem evi bağışladığı için mutluyuz. Şükür hepimizin hali vakti yerinde, durumlarımız iyi. Rahmetli babam alt kattaki daireyi zaten bizlere bıraktı. Annemin evi de otizmli çocuklara gidecek. Bizim yerimize ihtiyacı olan insanlar için kullanılsın. Annem çok iyi bir karar verdi" diye konuştu.

Şahinde Avcı'nın evini bağışlamak istediğini öğrendiğinde çok duygulandığı söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, "Şahinde teyzemiz bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu ev otizmli çocuklarımızın eğitimi için harcanacak. Bizim bir hayalimiz var onu gerçekleştirmek istiyoruz. Anne ve babasını kaybetmiş otizmli bireylerimizin, gece gündüz kalabileceği bir merkez açıp Şahinde teyzemizin ismini de bu merkezde ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.

ANTALYA Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı 3. Sayfa
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Eddie Newton Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: ANTALYA Birikimleriyle aldığı evini çocuklarına değil eğitime bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:35:59. #1.14#
title