Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali"nde 6 ödül kazandı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali"nde Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri 6 ödül kazandı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali"nde Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri 6 ödül kazandı.

Antalya Bilim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrasya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde gastronomi alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten şefler bir araya geldi.

Gastronomide önde gelen 30 ülkeden 300 şefin katıldığı festivalde, yarışmacılar 70'in üzerinde kategoride mücadele verdi.

Yarışmada, Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 4 öğrenci, Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı'ndan ise 12 öğrenci ödül aldı.

Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Marsel Kozak "Yılın Altın Şefi" ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya katılan öğrenciler, "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Balık Yarışması"nda altın madalya kazanırken, "Üniversite Düzeyi En İyi Üniversite Ekip Yarışması ve Ana Yemek Yarışması"nda ise gümüş madalya elde etti.

Antalya Bilim Üniversitesinde yarışmada başarı elde eden öğrencilerin katılımıyla plaket töreni düzenlendi.

Öğrencilere plaketlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek verdi.