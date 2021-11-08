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Antalya Bilim Merkezini bir ayda 40 okul ziyaret etti

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya Bilim Merkezini bir ayda 40 okul ziyaret etti

Kepez Belediyesinin, eski dokuma fabrikasında kurduğu Antalya Bilim Merkezini bir ayda 40 okulun ziyaret ettiği bildirildi.

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesinin, eski dokuma fabrikasında kurduğu Antalya Bilim Merkezini bir ayda 40 okulun ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubattan itibaren sadece bilimsel çalışma yapan öğrencilerin kabul edildiği Bilim Merkezi, hafta içi okullardan gelen öğrencileri, hafta sonları da isteyen çocukları atölye çalışmalarıyla buluşturuyor.

Antalya Bilim Merkezi, Biyoloji Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Ahşap Tasarım Atölyesi ile farklı yaş grubundaki çocuklara bilimsel çalışma yapabilme imkanı sunuyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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