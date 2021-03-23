Antalya Bilim Merkezi, öğrencilere kapılarını açtı
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Antalya Bilim Merkezi, öğrencilere kapılarını açtı

23.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:31
Antalya Bilim Merkezi, öğrencilere kapılarını açtı

Kepez Belediyesi tarafından TÜBİTAK işbirliğiyle açılan Antalya Bilim Merkezi, 14 sergi teması ve 6 atölyesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Kepez Belediyesi tarafından TÜBİTAK işbirliğiyle açılan Antalya Bilim Merkezi, 14 sergi teması ve 6 atölyesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, DokumaPark'ta 12 bin 500 metrekarelik alana kurulan merkez, gençlere ve çocuklara kapılarını açtı.

Astronomi bölümünün de kurulacağı bilim merkezinde, deneme eğitimlerine başlanıldı. Resmi açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak merkez, farklı yaş gruplarından öğrenciyi bilgi ve teknolojiyle buluşturuyor.

Bilim merkezinin atölyelerinde, fen bilimleri ile teknolojiye yönelik çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler, eğitim çalışmalarını öğretmenlerinin ya da bilim merkezinin uzman eğitmenlerinin gözetiminde yapıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merkezin sadece öğrencilerin değil, bilgiye, teknolojiye, fen bilimlerine ilgi duyan, araştırmak ve öğrenmek isteyen her yaş grubundan bireyin de hizmetinde olacağını bildirdi.

Merkezi geleceğe yönelik atılan en önemli projelerden biri olduğunu belirten Tütüncü, "Gençlerimiz, bilgiyi konuşsun istiyoruz. Teknolojiyi, bilimi, tarımı, teknoloji tasarımını, doğada yaşayan canlıları konuşsunlar. Onların gündemi bilimsel bilgi olsun. Gençlere yönelik dev bir yatırımımız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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