ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu - Haberler
Antalya, Güncel

ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştuKORONAVİRÜS önlemlerinin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan 'izin komisyonu' önünde uzun kuyruklar başladı.

30.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:58
ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan 'izin komisyonu' önünde uzun kuyruklar başladı. Yolcular bilet fiyatlarının artmasından dert yanarken, otobüs firmaları ise maliyeti kurtarmak için başka çarelerinin olmadığını savundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından terminallerdeki yoğunluk bir anda azaldı. Normal zamanlarda 7 gün 24 saat Türkiye'nin her iline binlerce yolcu gönderen turizm kenti Antalya'nın şehirler arası otobüs terminali, bugünlerde boş görüntüsüyle dikkati çekiyor. 30 otobüs peronunun bulunduğu terminalde yalnızca bir peronda tek bir otobüsün hareket saatini beklediği görüldü. Ayrıca terminal binası içerisinde bulunan 41 bilet yazıhanesinden yalnızca 5'inin faaliyette olduğu, onların da otobüs filolarının kendilerine ait olması nedeniyle faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

İZİN KOMİSYONU KURULDU

Bugünlerde yalnızca geçerli bir sebebi olan ve bunu da resmi bir belgeyle kanıtlayan yolculara yolculuk izni verilebiliyor. Terminale gelen vatandaşlar terminal binasına alınmadan önce bahçede sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekletiliyor. Bekleme sırasında ise uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi. Antalya Valiliği tarafından terminal binası içerisinde kurulan 'izin komisyonu' yolculuk yapmak isteyen vatandaşın talebine cevap veriyor. Bu bağlamda yolcular komisyona resmi evrakla birlikte seyahat etmek istediği ili dilekçeyle bildirip komisyonun onayını alıyor. Biletleme işlemi ise komisyon kararının ardından başlıyor. İzni alan yolcu bu defa hizmet veren otobüs firmasına giderek biletini alıyor. Antalya'dan yalnızca Akdeniz bölgesine ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Isparta'ya ulaşım sağlanabiliyor. Farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar bu 3 büyükşehirden birine gidip oradan hizmet veren başka bir firmadan bilet alarak aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bir başka ulaşım seçeneği ise bir otobüsü dolduracak kadar yolcu sayısının oluşmasını bekleyip, en az 20 kişi aynı şehre gitmek istemesi durumunda ek sefer düzenleyen firmalara başvuruluyor.

'BİLET FİYATLARI ARTTI'

46 kişilik otobüslere sosyal mesafe kuralına uyulması için en fazla 20 yolcu alınmasına izin verilince firmalar bu durumu bilet fiyatlarına yansıttı. Otobüs firmaları Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine bir tarife çıkardığını ve bu tarifeye göre biletleme işlemi yaptıklarını öne sürdü.

Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Hatay'a hizmet veren bir otobüs firması çalışanı Serkan Seven, "Ulaştırma Bakanlığı bize bir fiyat listesi verdi. Bizde ona göre bilet veriyoruz. Öyle kafamıza göre bir fiyat belirlemiyoruz. Şu anda 180 liraya Mersin, Adana ve Hatay'a götürüyoruz. Normalde bizim fiyat listemiz bu fiyatların çok altındaydı. Bir otobüse 20 kişi binince maliyet artıyor o nedenle böyle oldu" dedi.

Bir başka otobüs firması çalışanı Ayşe Arkın ise sadece belirli illere seferler düzenlediklerini söyledi. Edirne'ye gitmek isteyenin İzmir'den aktarma yaparak yeniden bilet alması gerektiğini kaydeden Arkın, ulaşımın bu şekilde sağlandığını söyledi. Bilet fiyatlarının artmasının sebebinin de maliyetlerden kaynaklandığını anlatan Arkın, "120 liralık bilet 200- 220 lira arasında oldu. Tamamen maliyetlerden kaynaklı. 46 kişilik otobüse 20 kişiden fazla yolcu alamıyoruz" diye konuştu.

FİYAT YÜKSELDİ, OTOBÜS BULUNAMIYOR

Biletini alan ve yola çıkanlar kadar bilet alamadığı için günlerdir otogarda bekleyenler de oluyor. Çalıştığı şantiyenin faaliyetini durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, normal zamanlarda 200 liraya gittiği Van'a 400 liradan bilet aldığını söyledi. Bilet alacak parayı zor denkleştirdiğini anlatan Bağa, "İnsanlar mağdur kaldı. Kimsenin sesi çıkmıyor. İşçiyiz ama memleketimize gidemiyoruz. Ne kazandım ki 400 lira bilet parası vereyim" dedi.

Bir başka yolcu Erdal Yiğit ise otobüs firmalarının fırsatçılık yaptığını öne sürdü. Van'a gitmek için 400 lira vermek zorunda kaldığını anlatan Yiğit, insanların mecburen bu paraları verdiğini söyledi.

Tekirdağ'a gitmek için otobüs bileti beklediğini anlatan üniversite öğrencisi Ferdi Şahin, belgeleri çıkardığını ancak bilet bulamadığını söyledi, 3 saattir beklediğini ve kimsenin bir bilgi vermediğini anlattı. Üniversite öğrencisi Keda Can da memleketi Diyarbakır'a gitmek için terminalde kuyrukta bekleyenler arasındaydı. Can, 6 saattir beklediğini ve 110 liraya gittiği memleketine 165 liraya gideceğini anlattı.

VALİ KARALOĞLU: OTOGARA GİTMEYE GEREK YOK

Antalya Valiliği Münir Karaloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajda, otogardaki bekleme yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlara önerilerde bulundu. Gerekli şartları taşıyan 'Seyahat İzin Belgesi' alacakların bunun e-devlet üzerinden yapabildiğini, merkez ve 19 ilçe kaymakamlıklarında da bu belgenin verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, vatandaşların mutlaka otogara gitmelerinin gerekli olmadığını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Belge almak isteyen vatandaşlarımız merkez ve dış ilçe olmak üzere 19 kaymakamlıklarımızda ve otogarda bulunan Seyahat İzin Kurulu'ndan alabilirler. Belge için sadece otogara gitmeye gerek yok. Ayrıca bu belge, e-devlet üzerinden de alınabiliyor" dedi.

ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Akgül Demet Şener Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: ANTALYA Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 22:08:15. #1.15#
title