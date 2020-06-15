ANTALYA Beyin felçli çocuk tedavi için Rusya'dan Türkiye'ye getirildi Beyin felçli çocuk tedavi için Rusya'dan Türkiye'ye getirildiKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dört yıl önce erken doğumla dünyaya gelen ve beyin kanaması geçiren 4 yaşındaki Murat Güldiken, pandemi döneminde annesi ile Rusya'da iken mahsur kaldı.

Beyin felçli çocuk tedavi için Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dört yıl önce erken doğumla dünyaya gelen ve beyin kanaması geçiren 4 yaşındaki Murat Güldiken, pandemi döneminde annesi ile Rusya'da iken mahsur kaldı. Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliği'nin devreye girmesiyle, çocuk ve annesi Rusya Havayolları'na ait bir tahliye uçağıyla bugün Antalya'ya getirildi. Lüleburgaz'da bir fabrikada çalışan Devrim Güldiken ve Rus asıllı Albina Albertovna'nın evliliğinden dört yıl önce dünyaya gelen Murat Güldiken, doğum sırasında beyin kanaması geçirdi. Bu yüzden kısmi felçli olan Murat Güldiken, annesiyle Rusya'da iken pandemi nedeniyle mahsur kaldı. Baba Devrim Güldiken'in yardım isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği ile Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle, 4 yaşındaki çocuk tedavi için Türkiye'ye getirildi. Rusya Havayolları'na ait Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye uçağı bugün saat 14.00'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Anne ve çocuk özel görevliler eşliğinde uçaktan çıkış kapısına kadar getirildi. Dışarıda baba Devrim Güldiken, anne ve oğlunu karşıladı. Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Moskova Büyükelçiliği'ne teşekkür eden baba Devrim Güldiken, "Oğlumun Türkiye'ye getirilmesi için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İnşallah oğlum en yakın zamanda tedavisine devam edilerek sağlığına kavuşacak. Doğumdan dolayı beyin kanaması geçirmişti fakat biz dört yıldır tedavileri devam ediyor. En son 24 Aralık tarihinde tekrar endoskopik beyin cerrahi operasyonu geçirdi. Fakat Rusya'da şu an tesisat ve doktor yetersizliği nedeniyle mecburen ülkemize getirip tedavisini burada devam ettireceğiz. İnşallah sağlığına kavuşacak" dedi. Oğlunun erken doğumla dünyaya geldiğini ve annesi Türkçe bilmediği için tedavisini Rusya'da yaptırmaya çalıştıklarını anlatan Devrim Güldiken, oğlunun bundan sonraki tedavisini İstanbul'a yaptıracağını söyledi.

Kaynak: DHA