ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti
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ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti

Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ektiAntalya'nın Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti yaylasında bulunan 100 dekar arazisine nohut ve mercimek ekimi yaptı.

ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti
15.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:01

Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti

Antalya'nın Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti yaylasında bulunan 100 dekar arazisine nohut ve mercimek ekimi yaptı. 1 ton nohut, 200 kilo mercimek tohumu ekimi yapılan araziden, bu yıl 10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor. Gazipaşa'ya bağlı yaklaşık 60 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı yaylada karla kaplı arazilerin açığa çıkmasıyla boş tarlalar ekilmeye başlandı. Bu yıl ilk kez Gazipaşa Belediyesi de Cimbiti yaylasında bulunan yaklaşık 100 dekar alana nohut ve mercimek ekimi yaptı. Gazipaşa Belediyesi tarafından 1 ton nohut ve 200 kilo mercimek tohumu toprakla buluşturuldu. Belediyeye ait iş makinesi ve personeli tarafından başlatılan ekim çalışmasına Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki meclis üyeleri de katıldı. Başkan Yılmaz ve beraberindekiler tarlaya nohut tohumu serpiştirip, traktörle çift sürerek çalışmalara öncülük etti. Yaklaşık 100 dekar araziye ekim yapılan 1 ton nohut, 200 kilo mercimek tohumundan, bu yıl 10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor. Cimbiti yaylasında belediyeye ait arazilere nohut ve mercimek ekimine katılan Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Cimbiti yaylasının nohudu ve mercimeği çok meşhurdur, çok lezzetlidir. Yaylalarda belediyemizin de kendine ait yerleri var. Belediyemize ait yerlere nohut ekiyoruz. Bu amaçla meclis üyelerimizle birlikte yayladaki ekim çalışmalarına katılmak için geldik. Buralara sadece nohutun yanı sıra mercimek de ekiyoruz. Bu yılki hedefimiz 10 ton civarında nohut hasadı yapmak. Yaklaşık 2 ton da mercimek hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız hem belediyemizin yerlerine sahip çıkalım hem de üreticilerimize destek, örnek olalım. Vatandaşlarımız da yerlerini eksinler istiyoruz. Bu yaylada plato şeklindeki bu alanda çok sayıda vatandaşımızın tapulu yerleri var. Çok güzel nohut oluyor. Vatandaşlarımızın da ekmesini istiyoruz onları da teşvik etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Bu amaçla bu yıl belediye olarak böyle bir hamle başlattık. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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