ANTALYA Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem
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ANTALYA Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem

Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlemANTALYA'da, sosyal medyada daha fazla beğeni almak ve adrenalin yaşamak için 40 metrelik falezlerden ölüme atlayan gençlerin zarar görmesini önlemek amacıyla sahile ve kayalık bölgeye bekçiler görevlendirildi.

18.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:05

Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem

ANTALYA'da, sosyal medyada daha fazla beğeni almak ve adrenalin yaşamak için 40 metrelik falezlerden ölüme atlayan gençlerin zarar görmesini önlemek amacıyla sahile ve kayalık bölgeye bekçiler görevlendirildi. Gençlerin ölüme atlayışını değerlendiren akranları ise tehlikeye dikkati çekti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan varyant falezleri hemen her gün tehlikeli görüntülere sahne oluyor. Kimi zaman intihar etmek ya da sorununa dikkat çekmek isteyenlerin geldiği falezler kimi zaman da sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin akınına uğruyor. 40 metre yükseklikteki falezlere gelen ve çoğunluğunu 20'li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu kalabalık bu yükseklikten denize çivileme atlıyor. Falezlerin dip kısmının kayalık olması ve engebeli yapısı nedeniyle anlık bir hata ya da dalgınlıkla sonucu ölümle bitecek bu tehlikeli gösteri vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören videoların her gün bir yenisini çekmek isteyen gençler ise bu ilgi çeken ölüm atlayışını gerçekleştirmek için falezlere tırmanıyor. Yüksekten atlayanlardan birkaçının ölüm tehlikesi geçirmesi dahi bu çılgınca deneyimin önüne geçemedi.

EMNİYET EKİP GÖREVLENDİRDİ

Deniz sezonunun artık tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, önlem geliştirdi. Sahildeki bekçi timlerine falezlerin olduğu noktada devriye görevi veren Antalya Emniyeti, atlayanların olması halinde bekçilerin telsizden anons geçmesinin ardından bir de polis ekibinin olay yerine gönderilip kayalıklardan atlayanların bölgeden uzaklaştırılması kararı aldı. Bekçiler gün boyu sahildeki hem asayiş olaylarını önlemek hem de bu tehlikeli atlayışa 'dur' demek için durmaksızın görev yapmaya başladı. Sıcak havaya rağmen ağızlarından maskelerini çıkarmayan bekçiler vatandaşları da sık sık fiziki mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyarıda bulundu.

GENÇLER UYARDI: ÇOK TEHLİKELİ

Falezlerden atlayan gençlere ise uyarı yaşıtlarından geldi. Bu atlayışın sonunun ölüm olacağını bildiğini belirten Furkan Yüşe, "Kesinlikle atlamasınlar. Ölüm riski var. Gördüklerimi uyarıyorum. Oradan düşüp ölenlerin olduğunu gördüm. Kendi arkadaşlarım da atlıyor, birkaçıyla tartıştım atlamamaları için. Düşüp bayılanları da gördüm" dedi.

Mert Esen ise atlayanlara hayranlıkla baktığını, ancak korktuğu için kendisinin atlamadığını, ölüm riskinin olduğunu bildiğini söyledi. Bekçilerin görev yapmasının da iyi bir çözüm olduğunu belirten Esen, atlamak isteyenlere uyarıda bulunduğunu söyledi.

Ömer Yalçınkaya ise kısa süre önce kuzeninin atladığını ve deniz dibindeki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiğini söyledi. Gençleri bu konuda uyaran Yalçınkaya, bu işin şakasını olmayacağını ifade etti.

ANTALYA Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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