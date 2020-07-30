Antalya bayramda serinleyecek
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Antalya bayramda serinleyecek

Antalya bayramda serinleyecekAntalya'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, bayramın ikinci günüyle birlikte 5 derece düşerek, mevsim normallerinin altına inecek.

30.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:43

Antalya bayramda serinleyecek

Antalya'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, bayramın ikinci günüyle birlikte 5 derece düşerek, mevsim normallerinin altına inecek. Bayramın 3'üncü günü ise kentte yer yer sağanak bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 34 derece olan Antalya'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bayramın ilk gününde 37 dereceye ulaşacak. İkinci gün ise hava sıcaklığı 5 derece düşerek, 32 derece ölçülmesi bekleniyor. Bayramın son iki günü ise Antalya'nın iç kesimlerinde 'mevzi sağanak yağışları' bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, Bölgemiz üzerinde etkili olan sıcak hava, arefe ve bayramın ilk iki gününde etkili olmaya devam edecek. Bayramın 3 ve 4'üncü günü Antalya ve bölgemizin iç kesimlerinde mevzi sağanak yağışları olmasını bekliyoruz. Bayramın son iki gününde hava sıcaklığı yüksek seviyedeki serin havanın etkisinden dolayı mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Antalya'da hava sıcaklığı arefe gününde 33, bayramın ilk gününde 37, ikinci gününde 32, üçüncü ve son gününde 31 derece olması bekleniyor. Bayramın son iki gününde hava sıcaklığının düşmesi beklenirken Antalya'nın iç kesimlerinde de kısmi yağışlar bekleniyor diye konuştu.

Bayram boyunca hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Burdur'da ise bayramın üçüncü günü yağış bekleniyor. Burdur'da hava sıcaklığının ilk gün 38, ikinci gün 37, üçüncü gün 34, son gün ise 34 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bayramın üçüncü gününü yağışla geçirmesi beklenen Isparta'da hava sıcaklığı ilk gün 37, ikinci gün 36, üçüncü gün 33, dördüncü gün ise 32 derece olması bekleniyor.

Muğla'da ise bayram sürecinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı ilk gün 38, ikinci gün 39, üçüncü gün 36, son gün ise 35 derece olması bekleniyor.

Antalya bayramda serinleyecek

Kaynak: DHA

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