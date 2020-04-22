ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi - Haberler
Halil Öztürk, Elmalı, Güncel

ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi

Bayrak talebini başkan yerine getirdiANTALYA'nın Elmalı ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 70 yaşındaki Nadir Şentürk'ün Türk bayrağı isteğini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk bizzat evine giderek, yerine getirdi.

22.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:46
ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi

Bayrak talebini başkan yerine getirdi

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 70 yaşındaki Nadir Şentürk'ün Türk bayrağı isteğini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk bizzat evine giderek, yerine getirdi.

Elmalı'da yaşayan 70 yaşındaki Nadir Şentürk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evine asmak için Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e sosyal medyadan ulaşıp büyük boy Türk bayrağı istedi. Nadir Şentürk, "Merhaba Sevgili Başkanım. Ben 65 yaş üstü olduğum için evde karantinadayım. Benim dışarı çıkma olanağım yok. Zatıalinizden bir ricam var. 23 Nisan'da balkonuma asmak üzere, büyük boy bir Türk bayrağı göndermenizi talep ediyorum" diye yazdı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, vatandaşa telefon numarasından ulaştı. Nadir Öztürk için 2x3 metre boyunda bir Türk bayrağı satın aldırdı. Bir de Atatürk posterini çerçeveleterek hazırladı. Başkan Öztürk, Nadir Şentürk'ü telefonla arayarak, randevu alıp evine gitti. Başkan Öztürk'ü karşısında gören üç çocuk babası Nadir Şentürk, evine buyur etti. Başkan Öztürk, önce Türk bayrağını teslim etti ardından Atatürk posterini hediye etti. Nadir Şentürk, Başkan Öztürk'ü evinin balkonundan bayrağı ve Atatürk posterini göstererek uğurladı.

Nadir Şentürk, "Ben sosyal medyadan mesaj attım. Başkanım bana 10 dakika sonra bana dönüş yaptı. Bana mesaj attı. 'Arkadaşlara talimat vereceğim' dedi. Bizleri kırmadı. Kendisi getirdi evimize. Teşekkür ederim" dedi.

ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Burak Yılmaz Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:24:07. #1.15#
title