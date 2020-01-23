: Antalya başkan böcek: daha fazla dayanmamız söz konusu değildi

23.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:41

Başkan Böcek: Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen Konyaaltı Sahili işletme ihalesinin adrese teslim yapıldığını belirterek, "Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi. Antalya bu ihale ile 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın toplantısı düzenleyerek Konyaaltı Sahili'nin işletmesi ihalesinin iptaline yönelik bilgilendirme yaptı. İhalenin iptaline yönelik 20 Ocak'ta hastalığı nedeniyle yazılı açıklama yaptığını belirten Böcek, rahatsızlığının devam etmesine rağmen gelişmeler nedeniyle basının karşısına çıktığını vurguladı. 25 yıllık siyasi hayatında vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştığını kaydeden Başkan Böcek, "Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyarak önce Allah sonra halka hesap vererek bugünlere geldik. 25 yıllık deneyim sonrası Antalya halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Kimse bizden kamu zararı olan projeleri, halka değil ranta yönelik olan projelere devam ettirmemizi beklemesin. Biz yetim hakkını koruyarak, doğru projeleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ADRESE TESLİM İHALE

Muhittin Böcek, 19 Temmuz 2016 tarihinde meclisin yap- işlet- devret modeli ile sahilin yapımı için encümene yetki verdiğini, bu yetki ile 2 defa ihaleye çıkıldığı belirten Böcek, bütün masrafların yüklenici firma tarafından yapılması şartına yönelik ihaleye çıkıldığını kaydetti. Ancak ihalede sonuç çıkmayınca encümenin meclis kararı almadan belediye bütçesinden 254 milyon para harcayarak sahili inşa ettiğini kaydeden Böcek, "Yapımdan sonra çıkılan işletme ihalesinin ise kriterlerine bakıldığında adrese teslim ihale verilmiştir. İhalede rekabet koşulları oluşmamış, yükleniciden para çıkmamıştır. En önemlisi de belediye 254 milyon lira masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik, peyzaj işlerinin giderlerini karşılaşmıştır. Belediyenin 8 ayda 10 milyon lira masrafı oldu" diye konuştu.

DAHA FAZLA DAYANAMAZDIK

Vatandaşların beklentisinin doğru projelere devam etmeye yönelik olduğunu kaydeden Böcek, ileri tarihte yapılanları detayları ile paylaşacaklarını aktardı. Başkanlıktaki 9,5 aylık süre içinde bütün projeleri masaya yatırdıklarını belirten Muhittin Böcek, "Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yanlışlıklar da var. Kişilerle hiç işim yok. Geçmiş dönemde çivi çakan herkesten Allah razı olsun. İptal kararını ekibimin yaptığı çalışmalar, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi raporları, Sayıştay raporları ve iç denetçi raporları belirledi. Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi. Sahil bundan sonra ranta kurban edilmeyecektir. Bugün itibariyle turistlerle beraber 20 milyon vatandaşın emrinde olacaktır" şeklinde konuştu.

PROJE DEĞİL İHALE İPTAL

Projenin iptal olduğuna yönelik yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Başkan Muhittin Böcek, işletme ihalesinin iptal olduğuna vurgu yaptı. Kendi döneminde yaptıklarının hesabını herkese ve her kuruma vereceklerini kaydeden Böcek, şunları kaydetti:

"Projeyle 254 milyon lira sahile gömülmüştür. Antalya, 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır. Kişilerin söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Buradaki kiracılarla da toplantı yaptık. Burası ranta kurban edilmeyecektir. İşletmeci kardeşlerim sezona daha hijyenik, huzurlu ve sağlıklı yoluna devam edecek. Mavi bayrak sayısını artıracağız. Birileri beni mutlu etsin diye uğraşmıyoruz. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmeye devam edecek. Yarım kalan doğru projelerle yola devam edeceğiz. Hiçbir zaman belden aşağı siyaset yapmadım. Benim derdim Antalya."

Kaynak: DHA

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