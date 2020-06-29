ANTALYA Basın açıklamasında fiziki mesafe unutuldu Basın açıklamasında fiziki mesafe unutulduANTALYA'da kıdem tazminatını protesto için toplanan grup, 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadı.

Basın açıklamasında fiziki mesafe unutuldu

ANTALYA'da kıdem tazminatını protesto için toplanan grup, 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadı. Toplanan grup, polis ekiplerinin yaptığı uyarıları ise dikkate almadı.

Antalya'da Attalos Heykeli önünde Türk İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar 'Kıdem Tazminatına Dokunma' adlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplanan 100 kişilik kalabalık maske takarken, polisin yaptığı uyarılara rağmen fiziki mesafe kuralına uymadı. Türk İş Konfederasyonu Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal'ın basın açıklamasının ardından grupta bulunanlar kendi aralarında fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin tüm çabaları boşa giderken, grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: DHA