Antalya baş ağrısı şikayetiyle geldi kör olmaktan kurtuldu

14.09.2019 11:22

Baş ağrısı şikayetiyle geldi kör olmaktan kurtuldu

Antalya'da baş ağrısı şikayetiyle doktora giden emekli öğretmen Sebahat Alvalı'nın (61), beyninde, görme sinirlerine baskı yapan tümör olduğu tespit edildi. Kör olma riskiyle karşı karşıya kalan Alvalı'nın beynindeki tümör, kafatası açılmadan, burnundan girilerek çıkarıldı.

Antalya'da evli ve 2 çocuk annesi emekli öğretmen Sebahat Alvalı, baş ağrısı şikayetiyle 6 ay önce doktora başvurdu. Özel bir hastanede çekilen MR'ında Alvalı'nın beynin taban kısmında, görme sinirine çok yakın bir bölgede, tümör tespit edildi. Gün geçtikçe ağrıları artan Alvalı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem Taner Göksu'ya başvurdu. Alvalı'nın çekilen MR'ında, görme sinirine çok yakın bir bölgede tespit edilen tümörün yaklaşık 1.5 santimetre çapına ulaştığı belirlendi. Görme sinirlerine baskı için Sebahat Alvalı'nın acı çekmesine neden olan tümör, Doç. Dr. Ethem Taner Göksu ve ekibi tarafından, kafatası açılmadan burnundan girilerek çıkarıldı.

KAFATASI AÇILMADAN BURUNDAN TÜMÖR ÇIKARILDI

Doç. Dr. Ethem Taner Göksu, hastanın kendilerine baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu, yaptıkları muayene sonunda tümörü tespit ettiklerini ifade etti. Hastanın görme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğuna değinen Doç. Dr. Göksu, Biz bu aşamada görme problemleri başlamadan tümörün çıkarılması gerektiğine karar verdik. Tümörü kafatasını açmadan, burundan girerek ameliyat yolunu tercih edip çıkaracağımızı hastamıza söyledik ve bilgilendirdik. Kendisi de kabul etti ve 27 Ağustos'ta operasyonu gerçekleştirdik. Tümörü kafatası açılmadan tamamını burun yolundan çıkarttık. Ameliyattan sonra odasına aldık. Kafatası açılmaması nedeniyle toparlama süreci çok hızlı oldu. Şu anda hiçbir problemi yok. Burun yoluyla çok rahat nefes alabiliyor. Beslenme problemi yok. Birkaç gün içerisinde taburcu olacak dedi.

BU TİP TÜMÖRE BU YOLLA YAPILAN İLK MÜDAHALE

Burun yoluyla birçok beyin ameliyatını yaptıklarını, bu tip bir tümörü bu yolla ilk kez çıkardıklarını ifade eden Doç. Dr. Göksu, Bu konudaki tecrübemiz gün geçtikçe artıyor. Çok çeşitli ameliyatları da bu yolla yapabilir hale geldik. Bu tür ameliyatlar dünyada ileri merkezlerde uygulanabiliyor. Her yerde yapılması mümkün olmayan özel eğitim, deneyim ve donanım gerektiren operasyonlar diye konuştu.

HASTA KÖR OLMAKTAN KURTULDU

Doç. Dr. Ethem Taner Göksu, bu tür tümörlerin daha büyük boyutlara ulaştığında görme sinirlerine baskı yaparak, geri dönüşü olmayacak şekilde körlüğe neden olduğunu söyledi. Doç. Dr. Göksu, bu aşamaya gelmeden tümörü çıkartıp hastayı böyle bir riskle karşı karşıya bırakmakta kurtardıklarını ifade etti.

BEYNİ AÇMADAN BURUNDAN GİRDİLER

Emekli öğretmen Sebahat Alvalı ise beynindeki tümörün tespit edilmesinden sonra ameliyat için doktor arayışına girdiğini söyledi. Araştırmaları sonunda Doç. Dr. Ethem Taner Göksu'ya ulaştığını kaydeden Alvalı, Testler yapılmasını istedi. Muayene neticesinde doktorumuz, 'beyni açmadan burundan girip bu tümörü alabilirim' dedi. Biz de bu yöntemin uygulanmasına onay verdik ve ameliyat oldum. Çok rahat nefes alıp verebiliyorum, sağlıklıyım, mutluyum dedi.

Kaynak: DHA