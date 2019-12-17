: Antalya bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu

17.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:09

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Antalya'da girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ve çaycı kadını rehin alan Jamoliddin Orziev, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli sorgusu için yeninden Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: DHA

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