Antalya Banka Şubesine Kazmayla Zarar Veren Şüpheli Serbest

Banka şubesine kazmayla zarar veren şüpheli serbest



ANTALYA'da bir banka şubesine otomobiliyle, diğerine ise kazmayla girerek zarar veren 28 yaşındaki Cem Mustafa D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Muratpaşa İlçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı'ndaki özel bir bankanın şubesine 3 Mart'ta sabaha karşı otomobiliyle giren Cem Mustafa D., bankanın kapı ve camlarını kırdı. Bankanın üst katında bilgisayar ve monitörleri başta olmak üzere tüm ofis malzemelerini yerlere saçan Cem Mustafa D., eline aldığı bir deste kağıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken gelen polislerce yakalandı. Polis merkezine götürülürken, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım" diyen Cem Mustafa D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



BU KEZ KAZMAYLA BANKA ŞUBESİNE GİRDİ



Cem Mustafa D., 12 Haziran'da ise bir kamu bankasının kapısını kazmayla kırarak içeri girdi. Gişe memurlarının kullandığı bankoya zarar veren Cem Mustafa D., yanında getirdiği bidondaki sıvıyı da etrafa dökerek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bankanın ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin Cem Mustafa D. olduğunu, olay sonrasında kent dışına çıktığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin babası B.D. ile yaptığı görüşmede, oğlunun dönüş yapacağı gün teslim olacağını ifade etti. Dün Antalya'ya dönen Cem Mustafa D. babası ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, olayı tam olarak hatırlamadığını, parasal sisteme karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiğini söyledi.



Cem Mustafa D., polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.