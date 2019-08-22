Antalya Balkonda oynayan Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düştü

22.08.2019 12:33

Balkonda oynayan Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düştü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriyeli Firas El Şahaze'nin (2) balkonda oynarken 3'üncü kattan düşüp, ağır yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nda ailesiyle oturan Suriyeli Firas El Şahaze, dün saat 19.00 sıralarında 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Firas El Şahaze, ambulansla hastaneye götürüldü. Firas El Şahaze daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğer ve karaciğerinde hasar oluştuğu ve bağırsağının delindiği tespit edilen Firaz El Şahaze'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜDE

Firas El Şahaze'nin düşme anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Firaz El Şahaze'nin yüz üstü balkondan kaldırıma çakıldığı anlar yer aldı. Şahaze'nin düştüğü kaldırımın önündeki kuyumcuda bulunan ve dışarıda cep telefonuyla oynayan 2 kişi o anları gördüklerinde büyük şok yaşadı. Önce elleriyle yüzünü kapatan, daha sonra şoku atlatıp çocuğun yanına giden 2 kişi ve çevredekilerin, Şahaze'nin durumunu kontrol ettiği görüldü.

Kaynak: DHA