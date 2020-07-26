ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne Benim karım' dedi +++
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ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne Benim karım' dedi +++

Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne Benim karım' dedi (2)ŞİKAYETÇİ OLMADIAntalya'da, eşi E.Ü. tarafından balkonda darbedilip, kesici aletle yaralandığı iddia edilen Güneş Ü.

26.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:07

Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne Benim karım' dedi (2)

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Antalya'da, eşi E.Ü. tarafından balkonda darbedilip, kesici aletle yaralandığı iddia edilen Güneş Ü., polise verdiği ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını, bu sırada eşinin duvara fırlattığı cam vazonun kırılarak parçalarının ayağına sıçradığını ve yaralandığını, eşinden davacı ve şikayetçi olmadığını, önleyici ve koruyucu tedbir kararı istemediğini beyan etti.

'KAZA SONUCU OLDU'

Eşini darbettiği öne sürülen E.Ü. ise ifadesinde, Güneş Ü. ile yaşadıkları tartışma sırasında sinirlenerek odada bulunan cam vazoyu duvara fırlattığını, vazonun parçasının eşinin ayağına sıçradığını, eşinin ayağında kanama meydana geldiğini ve kendisinin müdahale ettiğini, daha sonra ise eşinin sağlık ekibiyle hastaneye götürüldüğünü anlattı. Eşine zarar vermek istemediğini söyleyen E.Ü., olayın kaza sonucu meydana geldiğini ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli E.Ü., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldıktan sonra serbest kaldı.

Güneş Ü., eşinden şikayetçi olmamasına rağmen Kepez Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 6284 sayılı kanun kapsamında, kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya uygun başka bir yerde barınma sağlanması ve hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici korunma altına alınması tedbir kararları alındı.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER ANTALYA, (DHA)

ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne Benim karım' dedi +++

Kaynak: DHA

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