ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne' Benim karım? dedi
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ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne' Benim karım? dedi

Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne' Benim karım? dedi (EKİYLE YENİDEN)ANTALYA'da balkonda karısı Güneş Ü.'yü (45) darp edip, kesici aletle yaraladığı iddia edilen E.Ü. (56) polis tarafından gözaltına alındı.

25.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:12

Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne' Benim karım? dedi (EKİYLE YENİDEN)

ANTALYA'da balkonda karısı Güneş Ü.'yü (45) darp edip, kesici aletle yaraladığı iddia edilen E.Ü. (56) polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı komşuların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, komşuların tepkilerine aldırış etmeyen E.Ü. "Hayırdır, size ne? Benim karım" diye kendini savundu. Ayak bileklerinde kesikler bulunan kadın ise hastanede tedaviye alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 6881 sokakta yer alan bir sitede dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü., mutfakta eline geçirdiği cam şekerliği Güneş Ü.'ye fırlattı. Can havliyle balkona kaçan ve yardım çığlığı atan Güneş Ü., eşi E.Ü. tarafından burada da şiddet görmeye devam etti.

'KOLUNDAN SÜRÜKLEYEREK İÇERİYE GÖTÜRDÜ'

Güneş Ü.'nün yardım çığlığını duyan komşular balkona çıkarak E.Ü.'ye tepki gösterdi. Site içindeki komşular durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, bir taraftan da E.Ü.'nün evinin kapısına kadar giderek Güneş Ü.'ye yardımcı olmak istedi ancak tüm çabalara rağmen E.Ü., kapıyı açmadı. E.Ü., balkondaki karısını kolundan tutup sürükleyerek içeriye çekti.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Polislerin gelmesinin ardından kapıyı açan E.Ü., gözaltına alınırken, sağlık görevlileri yaralanan Güneş Ü.'ye hemen müdahale etti. Aldığı yaralardan dolayı bayılan Güneş Ü., hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, E.Ü.'yü araca bindirerek merkeze götürdü. E.Ü., ilk ifadesinde karısına kesici aletle zarar vermediğini, tartışma sonrası cam şekerlik fırlattığını kaydetti. Hastaneye kaldırılan Güneş Ü.'nün ayak bileklerinde derin kesikler olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Yapılan ilk incelemede E.Ü.'nün fırlattığı cam şekerliğin kırıldığı ve kırılan bu cam parçalarıyla da kadına zarar vermiş olabileceği değerlendirildi.

CEP TELEFONUYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında balkonda yaşananlar anbean sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çevredekilerin sert tepki gösterdiği E.Ü.'nün ise söylenenlere aldırış etmediği görüldü. Çevredekilerin 'kadını bırak' demesine ise E.Ü., "Hayırdır size ne? Benim karım" diye karşılık verdi.

'KADIN KANLAR İÇERİSİNDEYDİ'

Evde oturduğu sırada Güneş Ü.'nün sesini duyduğunu anlatan Yusuf Türk, "Hemen aşağı indim ve binaya girdim. İçeriye giremedik, kadın balkonda çığlık çığlığa bağırıyordu. Kadın bayıldı ve kocası onu içeri çekmeye çalışıyordu. Ben de o esnada hemen polisi aradım. Polisler gelince kapıyı açtı ve içeri girdiler. Adam kadını balkondan arka tarafta yer alan odaya baygın halde çekmiş. Kadın kanlar içerisindeydi. Ayağını sarmış ama hala kanlar akıyordu. Polisler şahsı aldılar, kadını da sağlık ekipleri gelene kadar uyanık tuttuk" dedi.

'İKİ AYAĞINDA KESİK VARDI'

Kadının bağrışlarının çok şiddetli olduğunu ve karşı binanın arka tarafında oturmasına rağmen sesini duyduğunu belirten Türk, "Şahıs polis gelene kadar kapıyı açmadı. Biz bir sürü laf söyledik, tepki gösterdik. Kadını o esnada ses gelmesin diye arka taraftaki odaya götürmüş. Kadının ayağında iki tane büyük kesik var. Cam kesiği demiş ama bir şey fırlatırsanız bir tek tarafta kesik olur ancak kadının iki ayağında kesik var" diye konuştu.

'YERDE SÜRÜKLENE SÜRÜKLEYEN YARDIM İSTİYORDU'

Olayın tanıklarından ve saldırıyı saniye saniye kaydeden Hediye Türk (15), "Salonda oturuyordum. Çığlık sesi duydum. Biri 'imdat' diye bağırıyordu. Ben de hemen balkona çıktım. Kadın yerde sürüklene sürüklene 'imdat' diye bağırıyordu. Ben gördüğümde adam kapının pervazındaydı, kadının üzerine doğru gidiyordu. Sonra biz bağırmaya başlayıp, tepki gösterdik. Adam bize, 'Hayırdır, size ne benim karım' gibisinden tepki göstermeye başladı. Sonrasında kadın bayıldı. Kadını tutup kaldırmaya çalıştı ama kadını kaldırdığı anda yere düştü" dedi.

'YÜZSÜZCE KENDİSİNİ SAVUNUYORDU'

Adama tepki gösterdiklerini, onun ise yüzsüzce kendisini savunduğunu söyleyen Hediye Türk, "Sadece biz tepki göstermedik. Diğer sitelerden de tepki gösteren çok oldu. Bu da onun umurunda değildi, hala da yapıyordu. Kadını bıraktıktan sonra yerleri silmeye başladı. Yerdeki kanları siliyordu. Olayı görünce çok kötü oldum, bağırıyordum ama elimizden bir şey gelmiyordu" diye konuştu.

'EVİN İÇERİSİNE SÜRÜKLENDİ?

Odasında oturduğu esnada seslere çıktığını kaydeden Fatmanur Türk (22) de "Balkonda adamın kadını darp ettiğini gördüm. Yaralanmış balkona çıkmış, sesini duyurmak için. Adam kadını kaldırdıkça kadın yere düşüyordu. Kadının yerde tekmelendiğini gördüm. Yerlerdeki kanları sildiğini ve evin içerisine sürüklendiğini de gördüm" dedi.

ANTALYA Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne' Benim karım? dedi

Kaynak: DHA

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