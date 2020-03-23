ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı
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Antalya, Güncel

ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti.

23.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:17
ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.

Akdeniz sahillerinde görülmeye ilk olarak 2000'li yıllarda başlayan ve 7 türü olan zehirli balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi balıkçıları memnun etmişti. 15 Nisan'da başlayacak olan denizde avlanma yasağı öncesi balıkçılar, ağları delen ve misinaları koparan zehirli balon balığı için hazırlıklarını yapıyor.

'TEL MİSİNA KULLANACAĞIZ'

Antalya kent merkezinde bölgenin balık ihtiyacını karşılayan 110 balıkçının üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesinin yerinde olduğunu söyledi. Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Balon balığı oltadaki yemi yedikten sonra misinayı koparıyor. 300 paraketa atıyoruz, 150'sini koparıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para. Balon balığının kola kutusunu koparması ise önemli değil, tel veya çelik misinayı koparamaz" diye konuştu.

'BÜYÜK BALIKÇILARA TEŞVİK VERİLSİN'

38 yıllık balıkçı Cemal Talas ise büyük çaplı sac teknelerle bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi. "Daha fazla tutma şansları var" diyen Talas, "Devletin bu konuda teşvik vermesi lazım. Bizim ağlarımız küçük" dedi. Talas, "Olay, koronavirüs gibi olunca önlem alıyoruz. Büyük balıkçı bunu ağlarla yakalar. Bizim tuttuğumuz balon balığı ile Akdeniz'de balon balığı tükenmez ama teşvik verilirse bizim için çok iyi olur" dedi.

'MEVZUAT BİR AN ÖNCE SONUÇLANSIN'

Antalyalı Süleyman Emen, bakanlığın balon balığı konusunda ödemenin nasıl yapılacağına bir an önce açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. 40 yıllık balıkçı Emen, şöyle konuştu:

"Koronavirüs çıktı, restoranlar kapandı. Tuttuğumuz balığı nereye vereceğiz. Biz balon balığını tel veya çelik misina ile avlarız. Ben günde 150 ile 200 balon balığı tutarım. Her taraf kaynıyor. Büyük ağları koparıyor, yırtıyor. En büyük dileğimiz bakanlığın bir an önce mevzuatı sonuçlandırması. Korona var balık da satamayacağız. En azından 3, 5 kuruş kazanırız."

Tarım ve Orman Bakanlığı, zehirli olması yüzünden balon balığının avlanması ve karaya çıkarılmasını 2008 yılındaki genelge ile yasaklamıştı. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan proje, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon görüşmelerinde 'Kuyruğu getir 5 lira al' projesi dile getirilmiş, mücadele şekli anlatılmıştı.

ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

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