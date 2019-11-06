Antalya bakan soylu bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık

06.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:27

Bakan Soylu Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu yıl hali hazırdaki kaçak göçmen yakalama 371 bin oldu. Bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. NATO kafa, NATO mermer, anlamak istemiyorlar. Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda göçe yönelik bazı rakamlar açıklayan Soylu, 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu söyledi. Soylu, Bu yıl hali hazırdaki yakalama 371 bin oldu. Bunu Avrupa anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. NATO kafa, NATO mermer, anlamak istemiyorlar. Avrupa'nın tamamında 1 milyon Suriyeli yok. Biz 81 bin göçmeni, bulunduğu ülkelere geri gönderdik. Dünyanın böyle bir rakamı yok. Bu büyük bir operasyon dedi.

Dünyanın bu konuda üç maymunu oynadığını belirten Soylu, Ama bizim elimizle ama göçün kendi dengeleriyle beraber mutlaka bu meseleyle temas etmek ve çare aramak zorunda kalacaktır. Her ülkenin mücadelesinin mutlaka bir sınırı olacaktır. Türkiye'nin bu konuda çalışan bütün kolluk birimleri, zaten kapasitesinin en üst sınırında çalışmaktadır. Görülen o ki düzensiz göç bu gidişle katlanacaktır. Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde. Türkiye'nin bu işe ayırdığı kolluk birimlerinin kapasitesini ikiye katlaması mümkün değildir. Dolayısıyla burada batılı muhataplarımızın, artık bu misafirlerine ilişkin birtakım sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Misafir teriminden belki pek hoşlanmıyorlar ama sonuçta bu insanlar onlara gidiyor, ifademiz pek de yanlış sayılmaz diye konuştu.

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Haber-Kamera Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜNKEMER (Antalya), (DHA) -

Kaynak: DHA