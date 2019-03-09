Antalya Bakan Pekcan, 50 Milyon Dolarlık Lüks Yatı Gezdi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (3)

'FAHİŞ FİYATI İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ HALLERDE GÖRDÜK'

Ticaret Bakanlığı'nın Bölgesel İstişare Toplantısı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve Antalya'daki altı oda ve borsanın yönetici ile yeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Bakanlığa geldiğinden beri iş dünyasıyla istişareye çok önem verdiği ve bu noktada her ay ilgili STK'larla toplantılar yapıldığını kaydetti. Pekcan, bu dönemde yaklaşık 1200 talep geldiğini, yarısının bakanlıkla ilgili olduğunu, hepsine de yazılı dönüş yapıldığını anlattı. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek olduğunu söyleyen Pekcan, "Bu da daha fazla ihracat ve yüksek katma değerli ihracatla mümkün. Bu doğrultuda ihracatımızda rekabetçi olduğumuz alanlarda daha rekabetçi hale gelmek için daha fazla tasarım, marka ve teknolojiye ağırlık veriyoruz" dedi.

2019 İHRACAT YILI OLACAK (VER)

Temel hedeflerinin ihracatı artırmak olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, şöyle dedi:

"Mevcut olmadığımız pazarlar ve ülkelerde yeni eylem planları geliştirdik. Bu eylem planlarını yaparken iş dünyası, ihracatçı birlikleri, DEİK, iş konseyleri, ticaret müşavirlikleriyle istişare halindeyiz. İnşallah 2019 bizim için icraat yılı olacak. İhracatçılarımızın desteklerimizden daha fazla yararlanmasını umuyoruz. Bu yönde desteklerimizi artırıyoruz. Evet Bakanlık bütçesinde tasarrufa gittik ama ihracat desteklerimizde değil, sadece orada artış var, eksilme yok."

İHRACAT DESTEK OFİSLERİ 81 İLE KURULACAK

İhracat desteklerinin biraz karmaşık, anlaşılması güç gibi olmasından dolayı herkes tarafından kolayca anlaşılması için 'kolaydestek.gov.tr' adıyla internet sitesi geliştirildiğini kaydeden Pekcan, "Bu siteye girildiğinde faydalanabileceğiniz bütün destekler animasyonlarla basit ifadelerle anlatılıyor. Bu desteklerden mutlaka daha fazla faydalanın. Daha fazla ihracatçı olmanızı bekliyoruz. Şu ana kadar 31 ihracat destek ofis kurduk, bunu 81 kente yayacağız. Bu ihracat destek ofisleri Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğüne de online bağlı. Buradan ihracatla ilgili her türlü bilgi temin edilebilir" dedi.

35 TÜRK TİCARET MERKEZİ KURULACAK

Bakan Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirlerini daha aktif, etkin ve yetkin kullanmayı planladıklarını da anlattı. İhracatı artırmak için de 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açacaklarını açıklayan Pekcan, ihracatı KOBİ'lere, esnafa ve kadın girişimcilere yayma girişimleri de bulunduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ SERALARI

İhtisas serbest bölgeleri projeleri olduğunu da söyleyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Teknoloji seraları diyoruz. Buralara özel teşvikler ve vergi istisnaları tanıyacağız. Özellikle yüksek katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmek isteyen firmalarımıza ilgili. Buralarda gençlerimizi de görmek istiyoruz, projesi, fikri olan öğrencileri, melek yatırımcıları da bir araya getirerek ülkeyi daha yüksek katma değerli ürün üreten, ihraç eden ülkeler konuma getirmek istiyoruz. Türkiye'nin ihracatında yüksek katma değerli teknolojik ürün oranı yüzde 3-4, son 10 senedir de bu oran değişmemiş. OECD ortalaması yüzde 17. Serbest bölgelerdeki ortalamamız yüzde 10 civarında, demek ki burada bir potansiyelimiz var. İhtisas serbest bölgeleriyle inşallah bunu da Türkiye geneline yayacağız."

E-TİCARETTE GÜVEN DALGASI

İç ticareti geliştirmek için de önemli adımlar atıldığından bahseden Pekcan, e-ticarette hizmetin kalitesi ve güvenliğini sağlamak için güven dalgasını oluşturulduğunu, e-ticaret sistemlerinde bundan böyle güven dalgası görülen sitelerden daha kolay alışveriş yapılabileceğini açıkladı. E-ticaretin kayıt altına alınabilmesi için de elektronik ticaret bilgi sistemini oluşturduklarını belirten Pekcan, "Artık kayıt altına alabileceğiz. Ülkemizin e-ticaretten daha fazla pay alabilmesi ve uluslararası alanda güçlenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

ELEKTRONİK ÇEK VE BONO (VER)

Bakan Pekcan, elektronik çekteki karekod uygulamasının da bonoda başlatıldığını dile getirdi. Piyasanın özellikle durgun olduğu dönemlerde insanların aldıkları çek, senet ya da bonodan emin olamadığına dikkati çeken Pekcan, "Elektronik çek ve bono uygulamasını başlattık. Artık çeki, bonoyu elektronik olarak alabileceksiniz. Hem saklama, hem sunma zorunluluğunuz olmayacak, hem de geçmişini sorgulayabileceksiniz bu çek ve bonoyu verenlerin. Bunu hangi şubelerden nasıl tahsil edebileceğinizi de daha çek yada bonoyu aldığınız ya da verdiğiniz anda görebileceksiniz" dedi.

Bakan Pekcan, hal kayıt sisteminin mobil uygulamasının da oluşturulduğunu, buradaki amacın üreticinin, aracının çıkış fiyatlarını ve nihai tüketicinin de alış fiyatının takip edilebilmesi olduğunu dile getirdi.

MARKET VE PİYASA DENETİMLERİ (VER)

Bakan Pekcan, zincir marketler ve piyasada yapılan denetimlerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bizim serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok. Ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze- meyve dışında da bu denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Piyasayı regüle etti bizim bu denetimlerimiz. Reklam Kurulu var. 19 üyeli ve içinde bütün STK'lar, özel sektör ve diğer bakanlık temsilcileri var. Yaklaşık 91 bin ürün denetlemişiz, 135 firmadan da savunma istemişiz. Bu savunmaları aldıktan sonra Reklam Kurulu bu savunmayı yetersiz bulursa kurulun kararıyla ceza uyguluyoruz. Kimseyi gidip taciz etmiyoruz, biz Ticaret Bakanlığı'yız, esnafın, tacirin, tüccarın, sanayicinin yanındayız. Sadece dürüst tüccarımızı, ticaret erbabımızı fırsatçılık yapanlara ezdirmemek, onların tahakkümü altında bırakmamak için bu tip önlemler almamız gerekiyor. Bunun dışında müfettişlerimiz devreye girdi ve hallerde de denetimler yaptık. Bu denetimler sonucunda üretici bölgesi hallerinde bir sıkıntı görmedik, tespit etmedik. Fahiş fiyat uygulamasını İstanbul ve Ankara'daki hallerde gördük. Bunu da paylaştık zaten."

Kaynak: DHA