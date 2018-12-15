Antalya Bakan Kurum: Antalya'daki Projeleri Yakından Takip Ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 3'üncü millet bahçesinin, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da bir dizi programa katıldı. Temaslarına Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başlayan Bakan Kurum, anı defterini imzaladı. Bakan Kurum, burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Antalya'nın bu sene 11 milyon turisti ağırladığını belirterek, kentin ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Turizmin yanı sıra sanayi ve sağladığı istihdam nedeniyle ülkeye önemli katkı yapan şehirlerden birinin Antalya olduğunu dile getiren Kurum, bakanlık olarak Antalya'daki projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

TARTIŞMALI ALANA MİLLET BAHÇESİ

Bakan Murat Kurum, Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesinde 50 bin vatandaşın mülkiyet problemini aştıklarını belirterek, tapuların vatandaşlara verileceğini söyledi. Kurum, "Vatandaşın burada istediği dönüşüm projesi neyse bu projenin yapımı için gerekli maddi ve teknik desteği vereceğiz" dedi. Antalya'daki iki millet bahçesini Büyükşehir'in kente kazandırdığını belirten Bakan Kurum, üçüncü millet bahçesini ise Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapacaklarını aktardı. Kurum, "Mülkiyeti Emlak Konut'a ait alan 1 milyar dolarla ihale edilmişti. Emlak Konut bu ihaleden vazgeçti. Buranın millet bahçesi olarak kazanılması için anlaşmayı Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağız. Antalya'ya üçüncü millet bahçesini yine Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Burada spor alanlarının olduğu sosyal, kültürel alanı Antalyamıza kazandıracağız" dedi.

AVNİ TOLUNAY'DAKİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLECEK

Avni Tolunay Mahallesi'nde mülkiyet problemi olduğunu belirten Bakan Kurum, Milli Emlak ile kadastro arasındaki anlaşmazlığı çözerek, 5 bin hak sahibinin 2B'den yararlanabilmesinin önünü açtıklarını aktardı. Patara ve Serik'te özel koruma çevre alanlarında yer alan 2B arazilerindeki mülkiyet problemini aşmak için 2B'lerin şerhli satışını yapacaklarını belirten Kurum, buradaki 2 bin vatandaşın mülkiyet problemini çözeceklerini anlattı.

1200 KİŞİLİK YENİ YURT

Antalya'da 70 binin üzerinde üniversite öğrencisinin bulunduğunu aktaran Kurum, öğrencilerin yurt taleplerinin olduğunu dile getirdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında yer alan 24 bin metrekarelik TOKİ arazisini, Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edeceklerini belirten Kurum, "1200 öğrenci kapasiteli yurdu, belediyemiz yapacak. Finike'de yat limanı projemiz var. 80 bin metrekare alanda hem yat limanı hem balıkçı barınağının yer aldığı alanda metruk yapıların yıkılarak, buranın sosyal ve kültürel alan olması amacıyla belediyemizin projesi var. Maddi ve teknik desteği bu konuda belediyemize vereceğiz. Elmalı ilçesinde eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekarelik alanın da millet bahçesi olması için belediyemize tahsislerini yapacağız" dedi.

GAZİPAŞA'DA TURİSTİK TESİSLERİN ÖNÜ AÇILACAK

Gazipaşa'da Koru, Kızılın ve Kahyalar mevkiinde turistik yatırımların önünü açacaklarını belirten Kurum, bölgeye yönelik binlik ve 5 binlik imar planlarını önümüzdeki hafta onaylayacaklarını dile getirdi. Burada turistik tesislerin yapımına yönelik süreci hızlandıracaklarını kaydeden Kurum, "ASAT'ın 50 milyon Euro'luk altyapı yatırımlarının proje onay süreci tamamlandı. Kredinin onayını Dünya Bankası'ndan aldık. Ocak ayı içinde 50 milyon Euro'luk proje yatırım ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Kepez ilçesinde Fatih Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Emlak Genel Müdürlüğümüz arasında 300 gecekondunun olduğu alanda mülkiyet problemi var. Burada protokol yapılacak ve 300 gecekonduda yaşayan vatandaşın mülkiyet problemini çözmek adına satışları yapmış olacağız" diye konuştu.

DİCLE BARAJI'NDA BİR KAPAĞININ KOPMASI

Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndaki kapağın kazara kopması sonucu oluşabilecek taşkın riskinin sorulduğu Bakan Kurum, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takip ettiğini söyledi. Kurum, "Bakanlığımız konuyu takip ederken, valilik bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü önlemi alıyorlar" dedi.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum'u AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve parti yöneticileri karşıladı. Burada kendisini bekleyen partililere seslenen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı, etkin ve yerinde karar vermek adına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk 100 günlük icraatlarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planlarımızı açıkladı. Bu ikinci 100 günlük eylem planlarımızda kentsel dönüşümden sıfır atığa, çevre yönetimi gibi birçok konuda Bakanlığımızı ilgilendiren 40 eylem var. İlk 100 günlük programımızı yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 günde de aynı başarıyı yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

TOKİ KONUTLARI YAPILACAK

Antalya'ya, kenti baştan sona bisikletle gidilebilecek yollar yapacaklarını dile getiren Bakan Kurum, TOKİ vasıtasıyla sosyal konut yapmak için Valilik ve Büyükşehir'in yer arayışı olacağını söyledi. Alt gelire hitap eden projeler yapmak istediklerini anlatan Kurum, "Alt gelirli vatandaşlarımız için konut projesini en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir'i tekrar almanın yanı sıra ne kadar ilçe varsa almak istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ İNCELEDİ

Bakan Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşümünün devam ettiği Kepez-Santral mahallelerindeki devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Kurum, Sur Yapı'nın çalışmalarını yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'tan bilgi aldı.

TÜRKİYE'DE İLK ANTALYA'DA YAPILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Serik ilçesinde turizm çalışanlarına yönelik yapılan konutların temel atma törenine katıldı. Turizmde çalışanların övgüyü hak ettiğini belirten Bakan Kurum, turizmcilerin bayramlarda bile çalıştığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in turizm çalışanlarının konut ihtiyacı olduğunu kendilerine bildirdiğini kaydeden Kurum, projenin otellerde çalışan dar gelirli vatandaşları ilgilendirdiğini belirtti. Kurum, projenin Serik ilçesinde pilot olarak uygulandığını ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa sadece bir sektörün çalışanlarına yönelik böyle bir proje yapılması önem arz ediyor" dedi.

TOKİ 15 YILDA 833 BİN KONUT İNŞA ETTİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından son 15 yılda 833 bin konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, bu yapıların büyük bölümünün alt gelir ve orta gelirliye hitap ettiğini söyledi. Kurum, "23 bin 284 derslikli 1055 okul yapıldı. 40 bin 129 kapasiteli 266 hastane inşaatı tamamlandı. 72 bin öğrenci kapasiteli yurt inşası yapıldı. 19 stadyum yapıldı. Dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet ederken, şehit ailelerimize her projeden kontenjan ayırdık" diye konuştu.

'DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 5 MİLYON KONUT VAR'

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bugüne kadar 590 bin konutun yenilenmesi işine başladıklarını söyledi. Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun ise yüzde 71'inin birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşadığını aktaran Bakan Kurum, "Dönüştürülmesi gereken 5 milyon konut var. 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm seferberliğine başladık. Bakanlığımız 583 bin konuta başladı. Bunların 440 bini yıkıldı ve inşaatlarına başlandı. Bu güne kadar 8,5 milyar liralık dönüşüm çerçevesinde yardım yapıldı. 2019 yılında bağlı kuruluşlarımızla kentsel dönüşümde çok büyük dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

EVLER 130 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Temeli atılan proje hakkında da bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 583 konutun yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, bu evlerin 445'inin '2+1' ve 105 metrekare olacağını aktardı. Kurum, geri kalan dairelerin '3+1' şeklinde olacağını kaydederek, "Bu konutların iş bitim tarihleri 31 Aralık 2019. İnşallah yıl sonu gelmeden teslimini yapacağız. 3 artı 1 daireler 180 ile 210 bin lira, 2 artı 1 daireler ise 130 bin ile 160 bin lira arasında olacak" diye konuştu.

TÜREL'İN VAATLERİ ARASINDAYDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de söz konusu projenin 2014 yılı vaadi olduğunu söyledi. İlk etapta yapılacak 583 konutun ardından proje kapsamında toplam 2 bin 200 konut yapılacağını anlatan Türel, "Kuzey Çevre Yolu da buradan geçecek. Bugüne kadar 361 konut için talep geldi. Taksitler 606 liradan başlayacak. Aynı evleri Manavgat ve Alanya için de planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'un da aralarında bulunduğu protokol, blokların temel atma törenine gerçekleştirdi.