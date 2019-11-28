Antalya-bakan ersoy bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar

28.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:46

Bakan Ersoy Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'te turizmde hedef gelirin 65 milyar dolar olduğunu söyledi. 2018'de bu rakamın 29.5 milyar dolar olduğunu, bu yılı 34,5 milyar dolarla tamamlamayı beklediklerini aktaran Ersoy, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yeni hedef pazarlar olduğunu kaydetti.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' temasıyla başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) öncülüğünde Belek Nest Kongre Merkezi'nde 27-28 Kasım tarihlerinde iki gün sürecek kongrede, Türkiye turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli isimleri tarafından değerlendiriliyor.

Kongrenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile Türkiye ve dünyadan, sektörün önemli isimleri katıldı.

2023'TE 75 MİLYON TURİST HEDEFİ

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, 2023 Stratejik Planı'nı anlatan geniş bir sunum yaptı. Turizmin öngörülenden daha hızlı büyüdüğünü belirten Ersoy, verilerin Türkiye turizminin daha hızlı büyüyeceğini gösterdiğini söyledi. Türkiye turizmindeki büyümenin dünya turizminden daha hızlı olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, 2023'te 75 milyon turist hedefimiz var. 2016 öncesi 41 milyon sayılarına gelmiştik. 2016'da yüzde 25'lik düşüş oldu. Sonra toparlanma dönemine girdik. 2018'de istediğimiz noktaya geldik ve 46 milyon sayısını yakaladık. Eski yöntemlerde devam edersek 2023'te 54 milyon turist ağırlayacak. Bizim hedeflerimiz daha yüksek, değişiklikler yapmak zorundayız. 2023'te hedefimiz 65 milyar dolar gelir elde etmek. 2018'de bu rakam 29,5 milyar dolarken, bu seneyi 34.5 milyar dolarla tamamlamayı bekliyoruz diye konuştu.

HEDEF GECELİK GELİRİ 86 DOLAR

2023'te ziyaretçi başına gelir hedefinin 867 dolar olduğunu açıklayan Ersoy, kişi başı gecelik gelire odaklanacaklarını söyledi. Bu rakamın da en az 86 dolar olması gerektiğini anlatan Ersoy, 2018 yılında gecelik gelir 65 dolarken, 2019 verilerinde bu rakamın 69 dolar olması bekleniyor. Ortalama geceyi 10 güne çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'deki harcamaları azalıyor. Bu da kişi başı gelirimizi olumsuz etkiliyor. Yabancı ziyaretçilerin harcamaları ise artıyor diye konuştu.

GELİR ARTTIKÇA TANITIM BÜTÇESİ BÜYÜYECEK

Bakan Ersoy, turizm politikalarında radikal değişiklikler yapmaya başladıklarını belirterek, turizmde 2016 yılının dip nokta olduğunu söyledi. 2016'da yaklaşık 31 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiğini anlatan Ersoy, Tanıtım ile değişikliklere başlayacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurduk. Bu ajans, turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında var. İlk keşfeden İtalya olmuş, 1919 yılında hayata geçirmiş. Dünyada 100 yıldır uygulanıyordu. Bu ajansın en önemli özelliği özel sektörden oluşmuş olması. Yönetimdeki 15 kişiden 4'ü kamudan. Ajansın 25 milyon dolar tanıtım bütçesini devlet veriyor. Danışma kurulu STK'lardan oluşuyor. Ajans çalışanları özel sektörden seçiliyor. Kamu personeli görev almıyor. Sürdürülebilir ve etkin tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimiz artacak. Gelirler arttıkça tanıtım bütçesi büyüyecek diye konuştu.

'YÜKSELEN PAZARLARA ODAKLANACAĞIZ'

2018'de 18 milyon dolar olan turizmde tanıtım bütçesini 2019'da 72 milyon dolara çıkardıklarını vurgulayan Ersoy, 2020'de ajansın devreye girmesiyle 180 milyon dolarla tanıtım yapacaklarını aktardı. 2023'te 220 milyon dolarla tanıtım hedeflediklerini kaydeden Ersoy, Eskiden ağırlıklı olarak fuarlara katılıyorduk. Ajansla 2020'de tanıtım yaptığımız 3 ülke sayısını 18'e çıkaracağız. Dijital reklamı 45 ülkede yayacağız. Dergi reklamını da 13 ülkede yapacağız. Daha çok pazarda tanıtım yapacağız. Ana pazarlar haricinde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. İç turizmde az keşfedilmiş ve ya da gelişmekte olan turizm bölgelerini tanıtacağız dedi.

ANTALYA'DA HAVALİMANLARINDA UÇUŞ KAPASİTESİ 2 KAT ARTACAK

Turizmde münferit rezervasyonların artırılması gerektiğini kaydeden Bakan Ersoy, tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceklerini söyledi. Önce Türkiye'yi markalaştıracaklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti

Bölgeleri markalaştıracağız. Ürünleri markalaştıracağız. Oteller kendi marka yatırımlarını yapacak. Münferit rezervasyon kapasitesini artırarak Y ve Z kuşağının taleplerini karşılamış olacağız. İstanbul Havalimanı'nın hayata geçmesiyle İstanbul'da 2050'ye kadar pist ve slot sıkıntısı kalmıyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının kapasite artımı ve yenileme ihaleleri 2020'ye kadar tamamlanacak. Antalya'da toplam yolcu kapasite artışı 2021 sonuna kadar 2 katına çıkarılacak diye konuştu.

KRUVAZİYER LİMANLARI

Kruvaziyer turizminin yeniden gelmeye başladığını anlatan Ersoy, İstanbul'da Galataport'un 2020 yılı mart itibarıyla hizmete gireceğini açıkladı. 2021 yılında Galataport'un ful kapasiteye ulaşacağını anlatan Ersoy, Yenikapı'da da kruvaziyer liman ihalesinin 2020 yılı haziran ayına kadar yapılması, 2022 yılının mart ayında da hizmete girmesinin planlandığını aktardı. Ersoy, Türkiye genelinde 2013'te bin 238 gemi ile 2,2 milyon turist ağırladık. 2023 hedefimiz 2 bin gemi ile 4 milyon yolcu dedi.

TURİZM LİSELERİNDE ÖĞRENCİLER 3 DİL ÖĞRENECEK

Nitelikli turist için nitelikli koltuk hamlesi gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, business class ve comfort class'lı tarifeli seferler başladığını söyledi. 2020 yılında 409 tarifeli seferin bu şekilde olacağını anlatan Ersoy, 2023'te de 613 tarifeli seferin bu şekilde yapılacağına dikkati çekti. Turizm meslek liselerinin protokolle mesleki ve teknik anadolu liselerine dönüştüğünü belirten Ersoy, 2019'da 11 okulla başlayan dönüşüm, 2023 yılında 200 mesleki ve teknik anadolu lisesine ulaşacak. Öğrenciler 3 lisan öğrenecek, hem çalışacak, hem de para kazanacak. Otellerde uygulamalı eğitim alacak. Kalifiye personel ihtiyacı karşılanacak. Okullarda İngilizce ve Rusça zorunlu olacak. Çince, Arapça ve Fransızca seçmeli ders olacak diye konuştu.

GASTRONOMİ ROTALARI OLUŞTURULACAK

Yükseköğretim kurumlarında da çalışmalara başladıklarını dile getiren Ersoy, üniversitelerin gastronomi ağırlıklı öğrenciler yetiştirmesini beklediklerini aktardı. Turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 15'inin oteller tarafından lisans eğitimi için burslandırılacağını açıklayan Bakan Ersoy, 2030'lu yıllarda genel müdür ihraç edebilecek seviyeye geleceğiz. 2020 itibarıyla turizm bölgelerinde sadece lojman amacıyla kullanılabilecek tahsislere başlayacağız. Ürün çeşitliliğini artıracağız. Gastronomi turizmi öncelikler arasında. Tescilli marka şehir sayısı 7'ye çıkarılacak. Türkiye lezzet haritası çıkarılacak. Mevcut zeytin ağacı rotasının yanı sıra fındık, kayısı rotaları gibi gastronomi güzergahları oluşturulacak. Avrupa Kültürü Rotaları kapsamında Türkiye gastronomi rotalarını artıracağız ifadelerini kullandı.

KAZI ALANLARI 12 AY ÇALIŞIR HALE GETİRİLECEK

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sağlık turizminde çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. 2023 yılında 1,5 milyon sağlık hastası ile 10 milyar dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Ersoy, kültür turizmini de hareketlendireceklerini vurguladı. Ersoy, şöyle devam etti

Bizi rakiplerimizden ayrıştıran nokta, arkeolojik değerlerimiz. Arkeolojik kazı çalışmaları 2 aydan 12 aya çıkartılıyor. 2019 sonuna kadar 20, 2020 sonuna kadar 60 ve sonrasında 122 kazı alanı 12 ay çalışır hale gelecek. Yeni antik şehirler ziyarete açılacak. Mevcutların gezi alanları artırılacak. Müzelerimizin ziyaretçi sayılarını yüzde 37, gelirlerini yüzde 90 artırdık. Müzekart kullanımı arttı. Müze fiyatları Avrupa ortalamasının çok altında. Yüzde 85 geliri yabancı turistlerden elde ediyor. Müze giriş fiyatlarını artırsak bile müze kart fiyatları sabit kalacak. Amacımız vatandaşlarımızın fiyat artışından etkilenmemesini sağlamak. Buradan elde edilen gelir ile kazı yerlerindeki çalışmaları 12 aya çıkartıyoruz. Kültür ağırlıklı turizm potansiyeli olan şehirleri gruplar halinde rotalara dönüştüreceğiz.

TÜRKİYE İNANÇ HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK

Bisiklet turizminin atlanan noktalar arasında yer aldığını kaydeden Ersoy, Dünyada bisiklet turizminin 44 milyar dolar pazarı var. En iyi bisiklet rotaları Türkiye'de. Bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacağız. Bisiklet dostu otel sayısını 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnanç merkezlerinin rotası, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilecek. Türkiye inanç haritası ortaya çıkacak dedi.

YENİ ODAK PAZARLAR

THY'nin uçtuğu bütün ülkelerin hedef pazar olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı seferleri artıracağız. Japonya'ya uçuşlar haftalık 7'den 20'ye çıkıyor. Doğu ve Orta Avrupa çok önemli hale geldi. Tanıtımımızda önemli yer alıyorlar. 2023 yılına kadar yatak kapasitesinin 300 bin daha artmasını bekliyoruz. Bakanlık belgeli otel sayısı artacak. Bakanlık işletme belgesini zorunlu hale getireceğiz. Seyahat ve Turizmde Rekabetçilik Endeksi'nde rekabet sayımız 2017 yılında 44 iken, 2019'da 43'e yükseldi. 2023 hedefimiz ilk 30'a girmek diye konuştu.

GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK REKORLAR

Antalya'nın, Türkiye'nin en güzel şehri ve turizmin başkenti olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, 'Şükürler olsun bu sene Antalya iyi bir sezonu geride bırakmak üzere. Günlük rekorlar, aylık rekorlar ve nihayetinde yıllık rekorla bugüne kadarki en iyi sezonu hep birlikte geçirdik. Tabi ki sadece turist rakamları her şeyi ifade etmiyor. O nedenle bu tip toplantılar, Resort Kongresi gibi kongreler çok önemli. O nedenle geleceğin turizminin konuşulduğu ve gelecekteki turizm trendlerinin tartışıldığı bu ve benzeri kongreleri çok önemsiyorum. Katıldığım dördüncü Resort Kongresi ve her sene çok şey öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bu kongrede de gelecekle ilgili oluşacak yeni vizyonlarla bu salondan ayrılacağımıza inanıyorum diye konuştu.

ANTALYA TURİZM BİRLİĞİ KURULUYOR

Antalya'nın 2,5 milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin beşinci büyük ili olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere 20 milyon turiste ev sahipliği yaptığını, ülkenin geceleme sayısının yüzde 67'sini karşıladığını söyledi. Başkan Böcek, 'Yani nüfusumuzun 9 katı oranında misafire hizmet etmekteyiz. Bu yüzden başta altyapı, çevre, ulaşım gibi belediye hizmetlerine de ilave yük getiriyor. Turistik tesislerin tüm tüketimine baktığımızda turist başına günlük ortalama su tüketimi 650 litre, katı atık üretimi 2,5 kilogram, elektrik tüketimi ise 30 kilovatsaattir. Kenti ortak akılla yönetmek adına çalışmalar yapıyoruz. Hem mahalli idareler, hem de turizm sektör temsilcilerini bir araya getirerek bütüncül bir anlayışla turizme ilişkin teknik altyapı, fuar gibi çalışmaları birlikte gerçekleştireceğimiz Antalya Turizm Birliği'ni hayata geçiyoruz dedi.

TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE ALTINCI

AKTOB'un bu yıl 35'inci yılını kutladığı ve Türkiye turizminin büyümesinde sektörün sesi olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, Resort Turizm Kongresi'nde turizmin geleceğini ve geleceğin turizmini konuşmanın, bir anlamda stratejik bakış açısının faaliyeti olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya turizminde altıncı sıraya geldiğini belirten Erkan Yağcı, 2019 turist sayılarında Türkiye'nin 51 milyon turist sayısını aşacağı, Antalya'nın da 15 milyon turisti aştığını dile getirdi.

RUSYA KRİZİNDEKİ KAYIP 11.5 MİLYON TURİST, 9.5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin 2015'te en çok turist alan 6'ncı ülke sıralamasına yükseldiğini, bu sürece kolay gelinmediğini anlatan Yağcı, 'Fakat 2016 krizi sonrası yaşanan kötü olaylardan sonra tekrar bu seviyeye gelmemiz 2018'de oldu. Yani 3 yıl mücadele verdik. Bu geri dönüş açıkçası bir başarı hikayesidir. 2016'daki Rusya uçağının düşürülmesi krizi Türkiye turizminde özetle şu sonucu doğurmuştur; Türkiye 1983-2016 yılları arasında yaklaşık 30 yılda 33 milyon turist sayısına ve 24,5 milyar dolar gelir seviyesine ulaşmıştı. Fakat 2016 krizinde, tam bir yıl içinde 11,5 milyon turist, 9,5 milyar dolar gelir kaybımız oldu diye konuştu.

2023 VİZYONU TÜRKİYE'DE 75, ANTALYA'DA 20 MİLYON TURİST

Türkiye turizm sektörünün güçlü ve kalıcı bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, Rusya krizi yönetiminde kamunun destekleri, özel sektörün gayretleri ve Rusya ile uzlaşma sonrasında yeniden eski günlere dönüldüğünü söyledi. Yağcı, Hep beraber birlikte başardık. Vizyonumuz 2023'te 75 milyon turist sayısı, Antalya için de 20 milyonu geçmek ve bunları sabit kılmaktır dedi.

2019'A ÜÇ OLAY DAMGA VURDU

Turizmde artık yeni politikalara ve vizyona ihtiyaç olduğunu da belirten Yağcı, turist sayısı bakımından en iyi yıl olan 2019'a üç önemli olayın damga vurduğunu kaydetti. Yağcı, 'Birincisi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. İkincisi dünyanın en büyük ikinci tur operatörü Thomas Cook'un iflası, yalnız Türkiye değil, dünyayı ilgilendiren bir vakadır. Üçüncüsü konaklama vergisi. Sektöre yeni yükler getirmemesi gerekiyor. Konaklama vergisi hemen her turistik ülkede uygulanmakta ve misafirden alınmaktadır. Bizim de mutlaka misafirden tahsis etmemiz gerekir diye konuştu.

Konuşmaların ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: DHA