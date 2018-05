Antalya Bakan Çavuşoğlu: 2 Milyar Ümmet Türkiye'den Medet Bekliyor

Bakan Çavuşoğlu: 2 milyar ümmet Türkiye'den medet bekliyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya'da 2 milyar ümmetin Türkiye'den medet beklediğini belirterek, "Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar olmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e taziye ziyareti yaptı. Buradan Alanya Adalet Sarayı'na geçen Çavuşoğlu'na Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da eşlik etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler mevcut adliye binasının yanında yapımı devam eden ek hizmet binası inşaatını inceledi, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mevlüt Çavuşoğlu işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Kaymakamlığınca düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Turizm İstişare Kurulu' toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada turizmcilerin sorunlarını dinledi.

'NÜKLEER SİLAHLA İTİBAR KAZANILMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Sosyal Güven Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, halkın geleceği konusunda şüphelilerinin olmaması gerektiğini söyledi. Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye dünyada 241 temsilcilikle dünyada 5'inci sırada. Her şeyimizle vatandaşımızın yanındayız. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden insani yardımda Türkiye, Türk milleti birinci sıradadır. Açık ara öndeyiz" dedi.

'İTİBARIMIZ OLMAZ'

Türk milletinin artık kendine güveni geldiğini, başkalarının boyunduruğu altında bir millet olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Her şeyimizle güçlü olmalıyız, milletçe ve devletçe. Umutları boşa çıkarmamalıyız. Dünyada yaklaşık 2 milyar ümmet Türkiye'den medet bekliyor. Bu insanlar toplumlar Türkiye'ye güveniyor. 'Sadece Türkiye yardımımıza koşar' diyorlar. Ümmetin davasını sadece Türkiye korur denilen bir ortamda biz bu umutları boşa çıkarırsak bizler hakkında ne düşünürler. İtibarımız olmaz. Bunu yapmak için güç ve anlayış ister" diye konuştu.

'IMF KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKE DEĞİLİZ'

Bakan Çavuşoğlu, yapılan yardımların 'Efendim, yurt dışına 6 milyar dolar yardımı niye yapıyorsun, bizde de fakir insanlar var, onlara yapın' diye eleştirildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, bu insanlar için de çalışıyoruz. Dışarıdaki mazlumları düşünmezsek kim bize saygı duyar? Biz artık 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen ülke değiliz. '23.5 milyar dolar borcu al, bizim politikamıza karışma, istersen sana 5 milyar dolar borç verelim' diyen ülkeyiz. O yüzden bizlerin çok güçlü olması gerekiyor. Bizden beklentiler yüksek. Biz artık uyandık, nasıl bir millet olduğumuz hatırladık. O yüzden dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanmalı. Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz. Hadi demek gerekiyorsa onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından SGK Alanya hizmet binasının açılışını yaptı.