ANTALYA 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı' 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'ANTALYA Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, son dönemde ortaya çıkan nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerin yalnızca koronavirüs değil bahar alerjisi nedeniyle de olabileceğini söyledi.

'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'

ANTALYA Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, son dönemde ortaya çıkan nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerin yalnızca koronavirüs değil bahar alerjisi nedeniyle de olabileceğini söyledi. Alerjiyle koronavirüsün karıştırılmaması gerektiğini, aralarındaki tek farkın ateş belirtisi olduğunu vurgulayan Çelik, "Nefes darlığı, öksürük ve ateş varsa o zaman 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz" dedi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs, nefes darlığı, kuru öksürük, burunda tıkanıklık ve ateş gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına yol açıyor. Mart ve haziran ayları arasında doğadaki ağaçların çiçek açmasıyla nefes darlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi alerjik belirtilerin de sık sık görüldüğünü anlatan Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, koronavirüs şüphesiyle son dönemde çok sayıda kişinin endişe yaşamaya başladığını anlattı.

'TEK FARK ATEŞ BELİRTİSİ'

"Havaların ısınmasıyla beraber doğada bitkiler çiçek açtığı için çiçek tozları da çok fazla" diyen Dr. İbrahim Çelik, "Bu dönemde alerji nedeniyle nezle, grip alerjik rinit belirtilerine sıkça rastlıyoruz. Bunların belirtileri koronavirüse biraz benzese de aralarında çok fark vardır. Alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtileri verebilir. Tek farkı ise genellikle ateş belirtisidir. Alerjik öksürüklerde, hapşırıklarda ve boğaz ağrılarında ateş yoktur. Ateş olmadığı durumlarda hemen endişelenmemek gerekir" diye konuştu.

Alerjik reaksiyonu olan kişilerin doğada oluşan polenler nedeniyle evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneren Çelik, 'Bu kişilerin bulundukları odayı sık sık havalandırması gereklidir. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi varsa o zaman Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz ya da 112'yi arayarak kendinizi hastaneye taşımaları için başvurabilirsiniz" dedi.

Dr. İbrahim Çelik, 'Endişelenmeye hiç gerek yok, her belirti koronavirüs vakası değildir. Ama önlemeleri de bırakmamak gerekir. Dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka maskenizi takın. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Tuttuğumuz kapı kollarını da çamaşır suyuyla veya hazırladığınız dezenfektanlarla silip koronavirüse karşı önlemlerimizi artıralım" diye konuştu.

Kaynak: DHA