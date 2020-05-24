ANTALYA Babanın evlat hasreti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Babanın evlat hasreti

Babanın evlat hasretiANTALYA'da yaşayan Ali Yamalı (37), boşanma aşamasında olan eşinin, Zonguldak'a götürdüğü kızını 2 aydır kendisiyle görüştürmediğini iddia ederek, '10 yaşındaki kızımın sesini iki aydır duymuyorum.

24.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:53

Babanın evlat hasreti

ANTALYA'da yaşayan Ali Yamalı (37), boşanma aşamasında olan eşinin, Zonguldak'a götürdüğü kızını 2 aydır kendisiyle görüştürmediğini iddia ederek, '10 yaşındaki kızımın sesini iki aydır duymuyorum. Ne olur yardım edin" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali Yamalı, 2007 yılında evlendi. 3 yıl sonra da kızı İrem Nur dünyaya geldi. Yamalı, şu an 10 yaşında olan kızını boşanma aşamasındaki eşinin kendisine göstermediğini öne sürdü. Eşinin kızı ile birlikte Zonguldak'taki ailesinin yanında olduğunu anlatan, Ali Yamalı, 'Evlendikten 3 yıl sonra kız çocuğum oldu. 2014 yılından bu yana da boşanma davamız sürüyor. Çocuğumun velayeti annesinde olduğu için 6 yıldır çocuğumu ayda bir kez görebiliyorum. Ona da görmek denmez. Çünkü, her ay farklı bir bahane ile çocuğumu bana göstermiyorlar. Ben de mecburen icra yolu ile kızımı görmeye çalışıyorum. Tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. İş bulursam çalışıyorum ve ayda 600 TL nafaka ödüyorum" dedi.

Çok mağdur olduğunu ve kızına hasret kaldığını kaydeden Yamalı, 'Zonguldak'taki kızımı görmek için her ay yaklaşık 1600 kilometre yol gidiyorum. Maddi, manevi zorluk çekiyorum. Çocuğumla görüşmek için ona telefon almıştım ama telefonu da eşim ve ailesi kırmış. İletişimimi kestiler. Okullar açık olduğu dönemlerde okul müdürüne rica etmiştim. 10 günde bir okuldan görüşüyordum. Pandemi döneminden dolayı okullar da kapalı. İletişimim tamamen kesildi. 2 aydır çocuğuma hasretim. Sesini duyamıyorum. Çok özledim. Büyüklerim bana yardım etsin. 6 yıldır çekişmeli süren bir davam var ve ben çok yoruldum" diye konuştu.

Kızının odasını her gün temizlediğini ve oyuncaklarına sarıldığını belirten Ali Yamalı, 'İnsanlar evlenip, ayrılabilir. Ama burada mağdur olan çocuk oluyor. Ben çocuğumu istiyorum. Kızım İrem Nur'um seni çok özledim" dedi.

ANTALYA Babanın evlat hasreti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Haber
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Özkan Uğur Serdar Ortaç Hatice Çarpar Çağatay Ulusoy
Spor Neymar Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ANTALYA Babanın evlat hasreti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 19:54:35. #1.14#
title