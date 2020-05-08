ANTALYA Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyor
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ANTALYA Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyor

ANTALYA Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyor
08.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:27

Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyorANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine 2 çocuğunu bir haftalığına eski eşinin yanına gönderdi.

Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyor

ANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine 2 çocuğunu bir haftalığına eski eşinin yanına gönderdi. Demiral, sonrasında çıkan kısıtlamalar nedeniyle 2 aydır Adapazarı'ndan gelemeyen çocuklarıyla görüntülü konuşarak, hasret gideriyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan iki çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce eşinden boşandı. Demiral, velayetleri kendisinde olan çocukları 13 yaşındaki Suğra ve 9 yaşındaki Süleyman'ı, mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince babalarını görmeleri için bir haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar babalarının yanındayken 20 yaş altına sokağa çıkma ve 31 ile giriş çıkış kısıtlamaları getirilmesi nedeniyle Demiral, yaklaşık 2 aydır çocuklarını göremiyor. Baba, çocukları annelerinin yanına getirmek için başvuruda bulundu, ancak izin çıkmadı. Şermin Demiral, çocuklarıyla her gün cep telefonu üzerinden görüntülü konuşarak hasret gideriyor.

'ONLAR ORADA, BEN BURADA AĞLIYORUM'

Konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Demiral, her konuşmada çocuklarına onları çok özlediğini söylüyor. Demiral, bu sene Lise Giriş Sınavı'na girecek olan Suğra ile görüntülü konuşmasında ağlayan kızına derslerini ihmal etmemesi konusunda öğüt verdi. Demiral, çocuklarına yakında kavuşacaklarını söyledi. Bir süre sonra ağlamaya başlayan Demiral, konuşmakta zorlandı.

Çocuklarını ağlarken görünce çok üzüldüğünü söyleyen Demiral, 'Okullar kapanınca çocuklarımı bir haftalığına babalarının yanına Adapazarı'na gönderdim. Ancak yasak gelip, yollar kapanınca çocuklarım orada mahsur kaldı. Onlar orada, ben burada ağlıyorum. Çocuklarım yokken ev bomboş geliyor. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Babaları buraya gelmeleri için başvurduklarını, ancak kabul edilmediğini söyledi" dedi.

Çocukları için endişelendiğini söyleyen Demiral, 'Çocuklarımın velayeti bende, ikametleri burada. Babaları kaymakamlık üzerinden tekrar başvuracağını söyledi. Çocuklarımın da psikolojisi bozuldu, sürekli ağlıyorlar. Kızım LGS'ye girecek, bu moral bozukluğuyla nasıl sınava odaklanacak bilmiyorum. Bir an önce çocuklarımın gelmesini istiyorum" diye konuştu.

ANTALYA Babalarına gönderdiği çocuklarına salgın nedeniyle kavuşamıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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