Antalya 'ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tutuklansın'

01.11.2019 15:34

'Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tutuklansın'

Antalya'da, amcasının oğlu tarafından 6 yaşından itibaren cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G.'nin (22) 'Ben bi şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin S.'nin (30) Yargıtay kararıyla tahliye edilmesi tepki aldı. Ailenin avukatı Müge Gezginci, Yargıtay'ın beraat kararı verilmesini de istediği amcaoğlunun 12 Kasım günü yeniden yargılanacağını belirterek, Duruşmada bu adamın tutuklanması ve hakettiği cezayı almasını, herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G., çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak amcaoğlunun istismarları, Ayşenur'un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin Elimde video ve fotoğraflar var diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017 günü tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı. 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan amcaoğlu, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019 günü, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla beraat etmesine karar verdi. Bir üye ise karara, sanığın arama ve mesajları ile ölenin intihardan önce olanları aileye anlatması ve mektubun her şeyin gerçek olduğunu gösterdiğini bildirerek, şerh koydu. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi üzerine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'BİR ANLAMDA ÖLDÜRÜLÜYOR'

Ayşenur'un ailesinin avukatı Müge Gezginci, 'Dayısı, babası ve erkek kardeşi olayı anlattı, kızın itirafını, erken yaşta evlenmek istediğini ve sebebinin de bu tecavüz ve istismar döngüsünden çıkmak olduğunu çok sonradan anladıklarını söylediler. 'Evlenmek istiyorum' diye birisini göstermiş. Aile 'Yapma yavrum, okuyacaksın' demesine rağmen 17 yaşında nişanlanıyor. 18'inde resmi nikahla evleniyor. Nişanlılık ve evlilik sürecinde tecavüz süreci devam ediyor. Sanık, 'Elimde videoların var' diye tehdit ediyor. Ayşenur bu tehditlere dayanamamış. Bir bedende hem kız çocuğu hem kadın, defalarca tecavüze uğruyor ve bu yüzden intihar ediyor, bir anlamda öldürülüyor diye konuştu.

'HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Sanığın 14 yıl hapis cezası aldığını, bu cezanın çok az olduğunu vurgulayan Gezginci, 'Bu yüzden ölüyor, ölmeden önce de hem ailesine anlatıyor hem de bir mektup bırakıyor. Aile perişan durumda, ensest bir ilişki bu. Amcasının çocuğu, en yakınındaki insanlardan biri. Aile, alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyor. 14'ünde duruşma var ve tüm STÖ'ler, siyasi partilerin temsilciliklerine, bütün dernek ve kuruluşlara duyuru yaptık. Bu adamın tutuklanması ve hakettiği cezayı almasını, herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz diye konuştu.

'İÇLER ACISI BİR DURUM'

Telefon kayıtlarında sanığın genç kadını sürekli taciz ettiğine dair 1612 arama kaydı ve mesaj bulunduğunu anlatan avukat Gezginci, delil olarak ölmeden önce ailesine anlattıkları ile bıraktığı mektubun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın, mağdurun kız kardeşine de birkaç kez tacizde bulunduğunu öne süren Gezginci, 'Bundan dolayı yargılandığı mahkemede beraat etmiş. Bunların hepsi zaten ortada, ekstra delil sunmaya gerek yok. Telefon aramaları, mesaj kayıtları, mağdurun anlatımları ve mektubu. Duruşmada yerel mahkeme ya kendi kararında direnip cezayı artıracak ya da Yargıtay'ın kararına uyacak. Şu an sanık dışarıda, hatta sağda solda 'Ben suçsuzum, o yüzden serbest bırakıldım' diyormuş. Ailenin ciğeri yanıyor, anne çok kötü durumda. Bir de mağdurun 2.5 yaşında bebeği var. İçler acısı bir durum dedi.

HALUK LEVENT İSYAN ETTİ

Yargıtay kararıyla Selahattin G.'nin tahliye edilmesi, AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent'i de isyan ettirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ayşenur'un 6 yaşından itibaren amcasının oğlu tarafından tecavüze uğradığını belirten Levent, 'Büyüdü biriyle evlendi. Bir de bebeği oldu. Amcaoğlu onun peşini bırakmadı. 'Elimde görüntülerin var' diyerek, evliyken de tecavüz etti. Ayşenur bu olayı babasına eşine anlattıktan 3 gün sonra intihar etti. Ayşenur her şeyi ailesine anlatıp canına kıyıyor. Mahkemeye 'Ayşenur'un bende telefonu bile yok' diyen amcaoğlu 'delil yetersizliğinden beraat' ediyor. Ayşenur'a attığı 1612 mesaj ortaya çıktığı halde. Niye serbest Niye Niye Niye Ahbap Platformu bu olayla ilgilenecektir. Ayşenur'un davası 14 Kasım'da Alanya'da görülecek. Bu dava için Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları Komisyonu'ndan gönüllü avukat Müge Gezginci ve Halime Şenli ilgilenecektir. Aile ile görüştük. Yetim kalan çocuğun tüm eğitim masrafını üstlendik dedi.

'BEN Bİ ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'

Ayşenur G.'nin eşine bıraktığı mektubunda ise şu ifadeler yer aldı

Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bi şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bitaname iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar.Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.

Kaynak: DHA