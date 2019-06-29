ANTALYA 'Ayaz' köpeğin dondurma sevgisi

'Ayaz' köpeğin dondurma sevgisi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahibinin 'Ayaz' adını verdiği 4 yaşındaki Amerikan Eskimo cinsi köpeğin dondurma sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Kumluca'da bir mobilya mağazasında çalışan Alişan Örgen (19) 4 yıl önce Serik'ten yavru olarak Amerikan Eskimo cinsi bir köpek sahiplendi. Hayvanın bakımını üstlenen Alişan Örgen yaz sıcaklarında serinlemek için dondurma yerken, 'Ayaz' adını verdiği köpeğinin de dondurma sevdiğini fark etti. Geçen yıl Alişan Örgen'in verdiği dondurmayı yiyen Ayaz, o zamandan bu yana dondurmanın bağımlısı oldu. Alişan Örgen'in dondurma yiyen köpeği Ayaz görenlerin de ilgi odağı haline geldi.

Alişan Örgen, Ayaz'ı 4 yıl önce Serik'ten yavru olarak sahiplendim. Artık Ayaz ile bir bütün olduk. Bu benim çocuğum gibi. Ayaz'ın haftalık bakımlarını kendim yapıyorum. Günlük bakımlarını annem Ayla ve ablam Duygu yapıyor dedi.

Geçen yıl köpeğinin dondurma sevdiğini fark ettiğini anlatan Alişan Örgen, Ayaz limonlu ve vanilyalı dondurma seviyor. Vanilyalı dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bazen her gün yediriyoruz. Dondurmanın köpekler için zararlı olduğunu düşündüğümüz için haftada 2 defa yediriyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA