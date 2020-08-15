ANTALYA Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti
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ANTALYA Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ettiANTALYA'da arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden H.Y. (71) gözaltına alındı.

15.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:48

Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

ANTALYA'da arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden H.Y. (71) gözaltına alındı. Köpek barınağa teslim edilirken H.Y.'nin hem tecavüz edip hem de köpeği öptüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Mahalledeki çocuklar bir süredir 2 yavrusu bulunan dişi bir köpeği sürekli evine götüren H.Y.'den şüphelendi. Bunun üzerine çocuklar H.Y.'yi takip etmeye başladı. Köpeği eve götüren H.Y.'nin arkasından evin yıkık olan duvarına tırmanıp tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.'yi gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

TECAVÜZ EDERKEN ÖPÜYOR

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan H.Y.'nin köpeğe yerde oturur vaziyette tecavüz ettiği görüldü. Tecavüz sırasında H.Y.'nin bir eliyle köpeği sevip bir eliyle de kafasını kendisine doğru çekip köpeğin yanağından öptüğü dikkati çekti.

Antalya Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık ise H.Y.'nin geçimini kağıt toplayarak sağladığını öğrendiklerini ve köpeği barınağa götürüp, teslim ettiklerini anlatırken, olayın takipçisi olacaklarını ve H.Y.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Şikayetçi olduklarını da ifade eden Arife Yanık, "Hayvanla cinsel ilişkiye girmenin suç olduğu hayvan hakları kanununa göre ve ceza kanununa göre işlem yapılacak. Para cezasıyla kalmamalı, tutuklanmasını talep ediyoruz. İsteyen hayvanlara tecavüz edip isteyen de ezip öldürebiliyor. Cezalar çok hafif, caydırıcı cezaların gelmesini istiyoruz. Tecavüz, tecavüzdür. Bunun hayvanı insanı yoktur" dedi.

ANTALYA Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Kaynak: DHA

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