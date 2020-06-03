ANTALYA AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birim
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ANTALYA AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birim

AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birimAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Kartal, acil servisin yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen Acil Servis Covid-19 Şüpheli Hasta Bakım Birimi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını açıkladı.

03.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:03

AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birim

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Kartal, acil servisin yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen Acil Servis Covid-19 Şüpheli Hasta Bakım Birimi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını açıkladı.

AÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Kartal, pandemi sürecinde koronavirüs şüpheli ve pozitif vakalar için özel alanlar oluşturduklarını, hastanede tedbirleri en üst düzeye çıkardıklarını anlattı. Hastanenin acilinde bulunan çocuk acil servis bölümünün koronavirüs tedbirleri kapmasında farklı bir alana taşındığını belirten Prof. Dr. Kartal, yeni normalleşme süreciyle birlikte hastanede yeni önlemler aldıklarını söyledi. AÜ Hastanesi Acil girişinin yanında yeni bir inşaat çalışması başlattıklarını açıklayan Prof. Dr. Mutlu Kartal, tedbirleri elden bırakmamak için 'Acil Servis Covid19 Şüpheli Hasta Bakım Birimi' açacaklarını söyledi. Koronavirüs şüphesi yaşayan kişilerin bu alanda tedavi altına alacağını aktaran Prof. Dr. Kartal, bu hastalarla diğer hastaların temas halinde olmayacağını belirtti.

COVİDLİ HASTALAR İLK BU ALANDA BAKILACAK

AÜ Hastanesi'ne ilk koronavirüs vakasının gelmesiyle çok ciddi önlemler alındığını hatırlatan Prof. Dr. Mutlu Kartal, "2 ay önce hastane afet planı gereği 2'nci aşamaya geçti. Bu plan sürecinde Çocuk Acil Bölümü başka bir alana taşındı. Erişkin Acil alanında Covid alanı yarattık. Bu alanda özellikle Covid şüphesi olan, semptomları taşıyan hastalarımıza bakım hizmeti verdik. Fakat bu 2 aylık süre geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın da önerisiyle yeni normalleşme süreci başladığında, Çocuk Acil Birimi'mizi tekrar Çocuk Acil olarak kullanma gerekliliği ortaya çıktı. Bunun için de yeni bir çözüm üretmemiz gerekti. Çünkü Covid hastalığının şu an sıfıra inmesi gibi bir durum söz konusu değil. Belki önümüzdeki 1 yıl boyunca küçük miktarlarda da olsa hasta gelecektir. O yüzden bunları özel izole alanda bakım hizmeti ihtiyaçlarını karşılamamız gereken bir durum ortaya çıktı. Bu nedenle Acil Servis'in dışında sadece Covid şüphesi olan hastaların bakılabileceği bir birim inşa ediyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS HASTALARI İÇİN HİZMETE AÇILACAK

Acil Servis Covid-19 Şüpheli Hasta Bakım Birimi'nde sadece koronavirüs belirtileri olan kişilerin tedavi olacağını anlatan Prof. Dr. Mutlu Kartal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 110 metrekarelik alan oluşturduk. İçerisinde 11 hasta bakım yatağında ibaret bir birim olarak çalışacak. Burada hem monitörlü alanlarımız olacak hem de hastaların hastaneye yatışını sağlayana kadar kullanabileceği bir solunum makinesi gibi cihazlarımız olacak. Bu hastaların, Acil Servis içerisinde alacağı hizmetlerin eksiksiz verileceği bir başka birim yaratıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde eksikliklerini tamamlayacağız ve orayı da hizmete açacağız. Bundan sonra da Çocuk Acil Birimimiz tekrar yerine taşınacak. Aynı zamanda Çocuk Acil Birimi'nin yanındaki poliklinik alanlarında yerlerine tekrar taşıyacağız. Böylece yarı normal bir duruma geçmiş olacağız. Covid hastalarından diğer hastaların etkilenmesini de böylelikle engellemiş olacağız. Hem de yüksek kalitede gerekli sağlık hizmeti verme şansımız olacaktır."

ANTALYA AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birim

Kaynak: DHA

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