ANTALYA ATSO BAŞKANI ÇETİN KAPANIŞ SAATLERİ 24.00'E UZAMALI

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeniden başlayan normalleşme döneminde Antalya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kaleiçi'ni ziyaret etti.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeniden başlayan normalleşme döneminde Antalya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kaleiçi'ni ziyaret etti. İşletmelerin yeniden faaliyete geçmesinden dolayı 'hayırlı olsun' diyen Çetin ve Özer, işyeri sahiplerine mevsimlik çiçek de armağan etti. ATSO Başkanı Çetin, "Özellikle saat 21.00'de olan kapanış saatleri işletmeler için büyük problem. 24.00'e uzamalı" dedi.

EN BÜYÜK PROBLEM KAPANIŞ SAATLERİ

Yeni normalleşme döneminde faaliyetlerini tekrar başlatan Kaleiçi'nde bulunan işletmeleri ziyaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin, burada muhtarlar, dernekler ve işletme yöneticileriyle bir araya geldi. Kaleiçi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Başkan Çetin, özellikle saat 21.00'de olan kapanış saatlerinin işletmeler için büyük problem olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bugün Kaleiçi'nde bulunan üyelerimize yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak hayırlı olsun demeye geldik. Ziyaretimizde işletmelerimize mevsimlik çiçekler hediye ettik. Buradaki işletmelerimize biraz da moral olsun istiyoruz. Kaleiçi'ndeki işletmeler 2 aydır kapalı. Son bir buçuk yıldır 4'ncü kez açılış yapıyorlar. Bugün burada hem Kaleiçi derneklerinin temsilcileriyle, hem işletmelerle hem muhtarlarımızla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda çok serzeniş oldu. En önemli serzeniş de kapanma saatleri konusunda. Bildiğiniz gibi kapanma saat 21.00'da başlıyor. Turizmin başladığı ve turizmin başkenti olan bir şehirde kapanma saatlerinin 21.00 olmaması gerekiyor. Turist az gelse de şu an kentimize günlük 11-12 bin turist girişi var. Bu sebepten dolayı artık Antalya'daki kapanış saatlerinin 24.00 civarına çıkarılması gerekiyor. Antalya'nın yeniden yaşamaya başlaması gerekiyor."

ATSO Başkanı Çetin, hep yurtdışı turizmin konuşulduğunu, Antalya'nın iç turizm ile ilgili de büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çekip, "Bu potansiyelin korunması için de kapanış saatlerinin mutlaka 24.00'e kadar uzamalı. Bununla ilgili ATSO olarak girişimlerde bulunduk. Umuyorum önümüzdeki günlerde buna bir karşılık bulacağız" dedi.

ATSO, Kaleiçi'nde bulunan 2 bine yakın işletmeye çiçek dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı