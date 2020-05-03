ANTALYA Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı

Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastıANTALYA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bir altgeçidi su bastı.

Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı

ANTALYA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bir altgeçidi su bastı. Altgeçidin su giderlerini tıkayan çöpler görevliler tarafından temizlenince biriken su tahliye edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kent merkezinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde 1 saat sağanak şeklinde yağdı. Sağanak yağış nedeniyle kentte yollarda su birikintileri oluştu. Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan Çallı Altgeçidi'ni, yağmur nedeniyle su bastı. Altgeçitte atılan çöpler nedeniyle su giderleri tıkanınca biriken su nedeniyle plakası öğrenilemeyen bir araç suda kaldı.

Polis ekipleri su baskını nedeniyle altgeçit girişini araç geçişine kapattı. Su basan altgeçidin giderlerinde biriken çöpleri ASAT ekipleri temizledi. Temizlik için girdikleri su birikintisinde vücutlarının bir bölümü suda kalan çalışanlar, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda çöpleri topladı. Bu giderlerin açılmasının ardından biriken su tahliye edildi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağışların önümüzdeki hafta da Antalya kent merkezinde ve içlerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA