ANTALYA AŞT 8 Ekim'de 'Takıntılar' ile perde diyor AŞT 8 Ekim'de 'Takıntılar' ile perde diyorANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sezon hazırlıklarını 'Takıntılar' isimli yeni oyununun çalışmaları ile sürdürüyor.

AŞT 8 Ekim'de 'Takıntılar' ile perde diyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sezon hazırlıklarını 'Takıntılar' isimli yeni oyununun çalışmaları ile sürdürüyor. Tiyatro 8 Ekim'de perdelerini açacak.

Yeni oyuncularla sezona 'İstibdat Kumpanyası' adlı oyunla hızlı bir giriş yapan Antalya Şehir Tiyatroları pandemi sürecinde tiyatroların kapanmasından dolayı çalışmalarını durdurmuştu. 19 Nisan'da prömiyeri yapılacak olan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 'Takıntılar' isimli oyunun provalarına yeniden başlandı. Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu'nun yaptığı oyunun çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda devam ediyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE HEPİMİZ TAKINTILI HALE GELDİK

'Takıntılar' oyununun yönetmen koltuğunda Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dramaturg, eğitmen Deniz Hamzaoğlu yer alıyor. Pandemi sürecinde gösteri sanatlarının tüm dünyada olumsuz etkilendiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Oyunumuz Laurent Baffie'nin yazdığı bir Fransız komedisi. Eğlenceli ve bu atlattığımız pandemi sürecinde hepimiz biraz takıntılı hale geldik. Dolayısıyla gündemi de o açıdan yakalayan bir oyun oldu. Ben şanslı bir yönetmenim ki AŞT gibi köklü, teknik, idari ve oyuncu personeli olarak birinci sınıf bir ekiple çalışma şansım oldu. Aslında oyunumuz 19 Nisan'da prömiyer yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle prömiyerimizi erteledik" dedi.

4 İLÇEDE SÜRELİ PERDE AÇILACAK

Pandemi sürecinde kapalı olan sezonun 8 Ekim'de tekrar açılacağını belirten AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, iki yeni oyunun aktif provalarının devam ettiğini ifade etti. Avkıran, "'Takıntılar' ve 'Kadife Çiçekleri' adlı oyunlarımızın provaları devam ediyor. 8 Ekim'de pandemi kurallarının elverdiği koşullarda seyircimizle sezonumuzu açmayı hedefliyoruz. Bu sene tabii pandemi izin verirse 4 ilçemizi repertuvarımıza aldık. Kumluca, Elmalı, Döşemealtı ve Manavgat'ta süreli perdeler açacağız. Her çarşamba günü bir ilçemizde olacağız. Önümüzdeki yıl bu 8'e çıkacak. Başkanımız 'Biz birlikte yaparız' şiarıyla yola çıkmıştı. Biz de diyoruz ki Antalya ve ilçelerinde sanatı paylaşmak için varız. Bunun için çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA