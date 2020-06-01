ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret
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ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret

Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaretANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ilk ziyaretçilerini kabul etti.

01.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:51

Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi kabul edilmeye başlanan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, sabahın ilk saatlerinde ziyaretçiler gelmeye başladı. Yerli tatilcilerin ziyaret ettiği Aspendos'a gelenlerin öncelikle ateş ölçümleri yapıldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı tiyatro girişinde, maskesi bulunmayan ziyaretçilere maske verildi. Ardından ziyaretçiler bilet ya da müze kart ile Aspendos Antik Tiyatrosu'na giriş yaptı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bugünden itibaren 10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edileceği belirtildi.

ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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