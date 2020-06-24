ANTALYA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARININ MEYVESİ, AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK
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ANTALYA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARININ MEYVESİ, AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Yol çalışmasında kesilip odun olacakken Antalya'ya getirilen ve dikildiği yerde kök salıp meyve veren biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı, bu yıl da meyve verdi.

ANTALYA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARININ MEYVESİ, AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK
24.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:32

Yol çalışmasında kesilip odun olacakken Antalya'ya getirilen ve dikildiği yerde kök salıp meyve veren biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı, bu yıl da meyve verdi.Mayıs ayındaki Afrika sıcakları nedeniyle rekoltesi düşen ağaçlardan 5'er kilogram toplanması planlanan zeytinler, açık artırmayla satılacak.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2630 dönüm alan üzerine kurulu, içerisinde 20 bini zeytin 25 bin ağaç bulunduran Vakıf Zeytinliği, yılda 2 bin 630 ton tozu emip filtre edip 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürüyor. Kent merkezinde bu kadar geniş alanda başka bir yeşil alan bulunmaması kentte yaşayanların büyük ilgisini çekerken, alandaki iki zeytin ağacının geçmişi ise duyanları şaşırtıyor.

İstanbul- İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesi güzergahında kamulaştırılan bir arazide bulunan biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı sökülüp kesildikten sonra odun olacakken, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) girişimiyle 2016 yılında Antalya'ya getirildi. ATB'nin işlettiği Vakıf Zeytinliği'ne dikilen ağaçlara 2 yıl süresince titizlikle bakım yapıldı. İki ağaç da kısa sürede yerini sevip köklenince çalışanlar bu kez meyve vermesi için uğraş verdi. İlk yıl çok az zeytin veren ağacın zeytinlerinin ve zeytinyağı asidik oranının çok kaliteli seviyelerde olduğunun tespit edilmesi üzerine meyve veriminin artması için ağaçlara özel bakım yapıldı.

2018 yılında 5'er kilogram zeytin veren ağaçların meyveleri hasat döneminde toplanarak, ziyaretçilere tattırıldı. Lezzetiyle diğer zeytin ağaçlarının meyvelerinden hemen ayırt edilen asırlık ağaçların zeytinleri, her geçen yıl verimini artırdı. Bu yıl mayıs ayında 3 gün etkili olan Afrika sıcakları asırlık zeytinleri de vurdu. Önce mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık ve ardından gelen poyraz nedeniyle meyveler dalında kurudu. Rekolte büyük oranda etkilenirken bu yıl 10'ar kilo vermesi beklenen ağaçların veriminin 5'er kiloda kalacağı öğrenildi.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, alandaki zeytinlerin rekoltesinin yüzde 20 oranında düştüğünü söyledi. Zeytin ağaçlarını bir anlık sıcaklık ve ardından seyreden serin havanın olumsuz etkilediğini kaydeden Narin, ilk defa böyle bir hava olayı yaşadıklarını, meyvelerin bu duruma hızlı tepki verip bir anda çiçeklenip bir anda meyvelendiğini, poyrazla birlikte meyvelerin dalda kuruduğunu söyledi. Her yıl hasat zamanında asırlık zeytin ağaçlarının meyvelerini ayrı bir ekibin topladığını anlatan Narin, "Bu yıl hasat zamanı yine meyveleri toplayacağız. Ancak tahmin ettiğimizin altında verim olacak. Bu yıl 10'ar kilogram almayı planlıyorduk ama sanırım 5'er kilogram alacağız. Bu ağaçların kök salıp meyve vermesi tamamen mucize ve büyük bir başarı. Burada deyim yerindeyse gözümüz gibi baktık. Bizden sonra örnek oldu. Kesilecek birçok zeytin ağacı alınıp Türkiye'nin birçok noktasında anıt ağaçlar olarak dikildi ve yerinde tuttu. Böyle bir projeye öncelik yapmaktan dolayı da mutluyuz. Bu yıl yapacağımız hasadın ardından bu iki özel ağacımızın meyvelerini açık artırma ile satacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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