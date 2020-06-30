ANTALYA Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi
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ANTALYA Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi

Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildiANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde asırlardır yöre halkının büyük bölümünün geçim kaynağı olan odun kömürü üretimi, eskisi kadar tercih edilmemesi ve farklı üretim modellerinin gelişmesinden dolayı zamana yenildi.

30.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:22

Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde asırlardır yöre halkının büyük bölümünün geçim kaynağı olan odun kömürü üretimi, eskisi kadar tercih edilmemesi ve farklı üretim modellerinin gelişmesinden dolayı zamana yenildi.

Gazipaşa ilçesinde yöre halkının büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan odun kömürü üretim işi, zamana yenildi. Meşe ormanından kesime izin verilen ağaçlar bu işi yapanlar tarafından yılın belirli dönemlerinde kesilerek ilçe köylerine getiriliyor. Odun kömürü üretimi yaparak geçimi sağlayan aileler evlerinin önünde 'kömür ocağı' adını verdikleri yerde odunları üst üste dizdikten sonra en üst kısmına ise çam kozalağı ve kuru yapraklar yerleştiriyor.

Oluşturulan bu küçük tepeciğin üzeri ise kül ve toprakla kapatılıyor. Biri altta diğeri ise en üstteki iki noktadan yakılan odunlar içten içe yanmaya başlıyor. Yanma işlemi 5-10 gün sürerken, zaman zaman açılan delikler aile üyeleri tarafından tekrar toprakla kapatılıyor. Yanma işleminin tamamlandığı, toprağın seviye seviye renk değiştirmesinden anlaşılıyor. Yanmanın etkisiyle dışarı çıkan gaz ve kül nedeniyle toprak tepeden dibe doğru aşama aşama gri renk alıyor. 10 günün sonunda gri renk tabana ulaşınca yanma işlemi tamamlanıyor ve kömürcüler tarafından toprak açılıp odun kömürleri çıkarılıp soğuduktan sonra torbalanıyor.

Odun kömürüne gençliğini verdiğini anlatan Turhan Yiğit (50), önceden dağdan ve ormandan getirdikleri meşe odunlarından üretim yaptıklarını anlattı. Yiğit, bu işin artık bittiğini, meslek olarak görülmediğini para da kazandırmadığını söyledi. Gazipaşa ilçesinde bu işi yapan az sayıda aile kaldığını kaydeden Yiğit, 'Ocağın olduğu yere kamyonla ya da traktörle odunları taşıyıp yakma işlemini başlatırız. 10-15 gün yanar. Eskiden insanlarımız bu kömürden ekmeğini kazanırdı. Artık bitti diyebiliriz. Kilosu artık 3 lira civarında satılıyor. Daha ucuza satıldığı da oluyor" diye konuştu.

Diğer yandan odun kömürü satılan yerlerde kilogram fiyatının 10 liraları bulduğu dikkati çekti.

ANTALYA Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi

Kaynak: DHA

Manşet

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