Antalya asırlık ağaçların zeytini açık artırmayla satılacak

08.09.2019 13:35

İzmir otoyolu yapılırken kamulaştırılan araziden sökülen ve odun olmaktan son anda kurtarılarak Antalya'da dikilen biri 1200 diğeri 800 yıllık iki zeytin ağacı, 20 kilogram ürün verdi. Hasat edilen zeytinler, açık artırmayla satılacak.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği (Zeytinpark) arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

BİRİ 800 DİĞERİ 1200 YILLIK

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümünde gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra büyüklüğü ve sessizliği nedeniyle hem hafta içi hem hafta sonları zamanını burada dinlenerek geçirmek isteyenler tarafından büyük ilgi gören Zeytinpark, biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki anıt zeytin ağacına da ev sahipliği yapıyor.

ODUN YAPILACAKKEN KURTARILDI

İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesinde istimlak edilen araziden sökülen iki anıt ağaç, odun yapılmak istenirken, ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle 2015 yılında Tırlarla Zeytinpark'a nakledildi. İki anıt ağaç, özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. 2017 yılında iki ağaçtan nakil sonrası ilk defa 5'er kilo ürün alınırken 2018 yılında ağaçların verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulüyle satıldı.

20 KİLOGRAM ZEYTİN AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

Büyük titizlikle bakılan ağaçlar bu yıl ise 10'ar kilogram zeytin verdi. Ağaçların Antalya'ya getirilmesi konusunda iyi bir karar verdiklerini belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, ağaçlarla ilgili ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Diğer zeytin ağaçlarına nazaran asırlık iki ağacın daha dikkat çektiğini kaydeden Narin, Odun olacakken hayata tutunup meyve vermeleri herkesi şaşırtıyor. Tutacağı ve meyve vereceği çok şüpheliydi. Ancak yerini beğenip tuttu ve zeytin veriyor. 15-20 kilogram kadar ürün hasadımız olacak. Onu da açık artırma ile satışa sunacağız. Hak ettiği değere ve rakama ulaşacağına inanıyoruz diye konuştu.

Açık artırma tarihinin ilerleyen günlere açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA